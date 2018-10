Közel tíz éve a törvényesség betartatása a legfőbb feladata

Tolna megye közszolgálatáért díjat kapott a kakasdi megyenapon Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző. Többek között a Tamási Önkormányzati Hivatal példás irányítása, kimagasló vezetői munkája és szakmai elkötelezettsége, a településfejlesztés, a civil szféra és a sportélet területén tanúsított támogató munkája elismeréséül.

– A jogászok nagy része a diploma után azonnal elindul az ügyvédi pálya felé. Nem gondolkodott ügyvédi karrierben?

– Első felsőfokú végzettségemet az Államigazgatási Főiskolán szereztem, ennek elvégzése megalapozta a pályámat – válaszolta a kérdésre Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző. – A diploma megszerzése után kerültem a közigazgatásba. Már a munka mellett végeztem el a jogtudományi egyetemet. Megfertőzött a közigazgatás világa, így nem gondolkodtam hogy ügyvédi, vagy bírói irányba menjek. A közigazgatás a végrehajtói hatalmi ágba sorolható: önkormányzati és államigazgatási feladatokat lát el. Az önkormányzati feladat és hatásköre mind az önkormányzati rendeletek (jogalkotás) előkészítése, mind a végrehajtás jellemző, hiszen a képviselő-testület által megalkotott helyi közösségre kötelező magatartási szabályokat hatósági jogkörben az egyedi esetekre kell vonatkoztatni.

– Közel húsz éve dolgozik a közigazgatásban, ebből majd’ tíz éve vezetőként. Soha nem bánta meg?

– Nem bántam meg. Persze vannak rosszabb és nehezebb időszakok. Változatos feladatok várnak: átalakultak a hivatali, jegyzői teendők az elmúlt húsz év során. Szeretem a munkámat, a munkakört, annak ellenére, hogy sokszor nagy felelősséggel, teherrel jár. De rendkívül színes, változatos. Nincs két egyforma nap, egyforma feladat. Szerencsés vagyok, mert nagyon jó kollégáim vannak, akikkel valóban sikereket, eredményeket lehet elérni. Hiszek abban, hogy ez a város fejlődésén látszódik. A nyugodt, kiegyensúlyozott munkához elengedhetetlen a nyugodt, kiegyensúlyozott családi háttér. Ezt számomra férjem, gyermekeim és szüleim biztosítják.

– Ön a közigazgatásban dolgozók átlagánál fiatalabb. Hogyan látja, elindult egy fiatalítási folyamat a közigazgatási vezetők között?

– Általánosságban talán elmondható. Nálunk az önkormányzati hivatalnál nem feltétlenül. Lehet, hogy egy újonnan felálló hivatalnál – ott sem tudatosan – eleve fiatalabb dolgozókat vesznek fel. Aki több évtizede itt dolgozik, nem megy el a versenyszférába.

– A jegyzői munka elég kényes. Sokan úgy tekintenek a jegyzőre, mint egy politikai szereplőre. Nem tartott ettől? Megtalálja a különböző pártállású képviselőkkel a közös hangot?

– A jegyző a törvényesség őre. Próbáljuk megfelelően tájékoztatni a képviselőket, bizottsági tagokat egy-egy napirend, előterjesztés kapcsán. Nyilván jelen van a politika – ötévente új testület van –, ettől nem lehet eltekinteni. Amióta jegyző vagyok, viszonylag egységes képviselő-testülettel dolgozom. Persze lehetnek világnézeti, ideológia eltérések, azonban próbáljuk megtalálni mindenkivel a közös hangot, minden városatyának megadjuk ugyanazt a tájékoztatást.

– Olykor előfordulhat, hogy a saját munkáltatójának kell ellentmondania.

– A jegyző akkor teszi jól a dolgát, ha a problémákat jelzi a döntéshozók felé, akkor is, ha az a munkáltatója. Hálás vagyok főnökeimnek, polgármester, alpolgármester uraknak, amiért felterjesztettek a kitüntető díjra. Azt gondolom, ennél nagyobb erkölcsi elismerést nem is kaphattam volna tőlük.

– A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. Az önkormányzati rendszer folyamatosan változik. Ez természetes, vagy idővel kialakul majd az ideális önkormányzati hivatali működés struktúrája?

– Nem fog beállni. A választások során mindig újra rajzolódnak a feladatok, szerepek, az intézményhálózat. A változó társadalmi viszonyokhoz a hivatalnak, önkormányzatnak is alkalmazkodnia kell. Maga a hivatal is változik, több hatáskör például átkerült a járási hivatalokhoz, ez természetes. A jegyző feladata, funkciója szerintem módosult, más irányba mozdult el. Természetesen maradtak a hatósági feladatok, de menedzsmentszemléletre van szükség. Mi vagyunk az ügyfelekért, nem ők értünk – maga az egész közigazgatás átalakult az elmúlt években. Igyekszünk ügyfélbarát módon segíteni a hozzánk forduló állampolgároknak. Az a feladatunk, hogy valóban szakmai döntéseket készítsünk elő, mert ha ez így van, annak a város látja a hasznát.

Kevés szabadidejét családjával tölti, olvasni is szeret

Gulyásné dr. Könye Katalin 1999-ben – miután megszerezte első diplomáját – kezdte pályáját a hivatal titkársági osztályán. Végigjárta a ranglétrát, később a titkársági osztályvezetői feladatokat is ellátta. Munka mellett tanult is, 2003-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. 2008-ban a képviselő-testület érdemes köztisztviselői címmel ismerte el munkáját. 2009-ben úgy lett aljegyző, hogy mind a jegyzői, aljegyzői státusz betöltetlen volt. 2010 júliusától vezeti a polgármesteri hivatalt. Férje építészmérnök, tervezéssel foglalkozik, két gyermeke közül tízéves fia a karatéban jeleskedik. A közelmúltban Moldovában rendezett korosztályos shotokan vb-n formagyakorlatban és küzdelemben ezüstérmet szerzett, kislánya most kezdte az első osztályt. Szabadidejét a családjával tölti. Szívesen szerveznek programokat a szabadba, ha az időjárás nem engedi, akkor mindig van ideje olvasni.