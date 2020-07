Középiskolás diákok a pult másik oldalán

Pár héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a járványveszély miatt a nyári diákmunkát is mellőzni kell. Nem így történt, az elmúlt napokban a megyében is sok középiskolás és egyetemista állt a szabadságukat kivett dolgozók helyébe.

Bonyhád önkormányzata a Nyári diákmunka program keretében összesen harminchat diákot foglalkoztat – közölte dr. Márton Antal aljegyző. Az alkalmazás feltétele 16–25 év közötti kor, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszony és bonyhádi lakó- vagy tartózkodási hely. A fiatalok júliusban főképpen a város intézményeinél – Bonycom Nkft., Gondozási Központ, Solymár Imre Városi Könyvtár, Sportcentrum – dolgoznak, augusztusban ez még kiegészül a hivatalnál a kézbesítőmunkával. A napi hatórás munkáért havi bruttó 120 ezer 750 forint bér jár. A diákok egyébként a tapasztalatok szerint jól dolgoznak, komolyan veszik tennivalóikat.

Akár pénztáros is lehet a nyári munkát vállaló diák a szekszárdi TESCO áruházban, amennyiben betöltötte 17. életévét, és a betanítás idején elsajátította a szakmai tudnivalókat – közölte Szabó Balázs áruházigazgató. Többségük azonban napi nyolc órában az árufeltöltésben jeleskedik. A cég népszerű a középiskolás, egyetemista korcsoport körében, akadnak évek óta visszatérő fiatalok. Ezt a közkedveltséget jelzi a rendszeres túljelentkezés is, ami azt jelenti, hogy az áruház nem tud mindenkit alkalmazni. Tegnap tizennégy diák járult hozzá a fennakadás nélküli működéshez. Szabó Balázs hozzátette, hogy a cég elégedett a diákok munkájával, és úgy látja, a diákok is elégedettek a keresettel, amivel például nyaralásaik költségeit fedezhetik.

Az utolsó pillanatban derült ki: mégis lesz diákmunka Simontornyán. Erről adott tájékoztatást Molnárné Bereczki Annamária, az önkormányzat ügyintézője. A koronavírus-járvány miatt alig jutott idő felkészülni, így a diákoknak mindössze egy napjuk volt jelentkezni. Ennek ellenére míg a korábbi években átlagosan tízen, most tizennyolcan érdeklődtek. Zömmel egyetemisták, a legfiatalabb munkavállaló tizenhét esztendős, végzős gimnazista. A munka az önkormányzat intézményeinél, így a várban, a művelődési házban, a könyvtárban, az óvodában és az idősek otthonában zajlik. A feladatok közé például a pakolás, avagy a fűnyírás tartozik. A fiatalok első turnusa július 15-én kezdett, valamennyiüket Torma József polgármester köszöntötte. Mindannyian hat órában, minimálbérért, azaz nagyjából nettó nyolcvanezer forint bér fejében dolgoznak.

A kisebb községek is biztosítanak munkát a diákoknak, ezt példázza Felsőnyék. A településen hárman jelentkeztek diákmunkára – tudtuk meg Debella László polgármestertől. Egy középiskolás lány a könyvtárban, egy középiskolás fiú a mezőgazdaságban, egy főiskolás lány pedig az irodában dolgozhat.