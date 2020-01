Középiskolásokon segít a Rotary Club Szekszárd

Jótékonysági estet tartott a Rotary Club Szekszárd a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében szombaton. A bálon körülbelül száznegyven fő vett részt. A klub ezúttal két középiskolás diák tanulmányait támogatta.

Dr. Kiszler Gyula, a Rotary Club Szekszárd elnöke elmondta, a belépődíj jótékonysági projektjeik végrehajtását szolgálja. Idén különös gondot fordítanak a tehetséges, de hátrányos helyzetű középiskolásokra. Most is jól tanuló és rászoruló diákok pályázhattak. A bejövő pályázatok közül kettő volt nyertes. Juttatásuk kétszázötvenezer forint, mely munkájukat segíti. Az egyik nyertes pályázó, Herceg Olivér, földrajzzal foglalkozik, több prezentáción dolgozott, több díjat nyert. A Rotary az ehhez való infrastruktúra, a laptop előteremtését is lehetővé teszi. A szintén sikeresen pályázó Puskás Letícia tanulmányaihoz pedig a jogosítvány megszerzése és egy nyelvvizsga kell. Neki ebben segít a klub.

– Sokat jelent, nagy segítség, hogy kaphatok egy ilyesféle támogatást – mondta Herceg Olivér, az I. Béla Gimnázium diákja. – Nagy nehézség volt laptop nélkül dolgozni. Igazából nem számítottam a támogatásra, meglepetésként ért. Környezetvédelmi témában szeretnék továbbtanulni; a pécsi környezetmérnöki szakon gondolkozom.

– Én rendőr szeretnék lenni, és ez a támogatás sokat segít, mert pluszpontokat jelent a felvételin – mondta Puskás Letícia, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákja. – Pestre mennék egyetemre, esetleg a rendészeti gimnáziumba.

Dr. Kiszler Gyula a Rotary másik újdonságáról is beszélt. Elkezdenék olyan szekszárdi épületek megjelölését márványtáblával, melyek vagy építészeti, vagy más szempontból jelentősek. Az épületek sajátosságát jelenítenék meg. Márványtáblája lehet magának az épületnek – hogy mikor épült és miért tartják fontosnak – vagy az épületben lakott híres embernek.

Fiatalítana a klub

Módos Ernő borász, alapító tag, klubmester azt nyilatkozta: kezdettől fogva szívügye volt, hogy a szekszárdi civil közösséget megszólítsák a Rotary Clubon keresztül, és egy színvonalas, elegáns rendezvénnyel tegyék emlékezetessé a szekszárdi farsangot. Úgy gondolja, ez már több mint húsz esztendeje működik is. Barátok, ismerősök, társklubok örömmel jönnek, jól érzik magukat, és a baráti társaságot erősíti ez a bál minden esztendőben.

Tizennégy fős volt az alapító tagság, jelen pillanatban huszonnégy fős a klublétszám. Nem arról híres a Rotary, hogy válogatás nélkül duzzasztja fel a tagságot. Elég szigorúak a szabályok. A kötelező heti találkozás sokakat elriaszt. Van egy olyan szabály is, hogy aki nem vesz részt a taggyűlések ötven százalékán, az kizárja magát. Azért szépen építkeznek.

Elsősorban fiatalokat szeretnének beépíteni. A Rotary a világon meg Magyarországon is öregszik egy kicsit, hisz azok az emberek, akik eljutottak arra a szintre, hogy anyagilag és időben is tudják ezt a nemes és szép célt támogatni, nem a harmincas-negyvenes korosztály idejével és energiájával rendelkeznek. De Módos Ernő szerint jó úton járnak. Van már fiatalabb tagjuk is, és remélik, hogy a bál is azt szolgálja, hogy megismerjék, megszeressék a Rotaryt, és csatlakozzanak hozzájuk.