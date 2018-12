Közmeghallgatáson szóltak a fejlődésről

A héten közmeghallgatást tartott a településen Tolnanémedi Önkormányzata, amelyről Víg László polgármester tájékoztatta lapunkat.

A korábbi években beadott és nyertes pályázatoknak köszönhetően idén elkészült a kultúrház parkettázása, az előtető a ravatalozóhoz, a Kossuth, a Rákóczi, a Deák Ferenc, a József Attila, a Jókai, a Diófa és a Battyhány utcában a járdafelújítás. A Petőfi utca és az orvosi rendelő előtt útjavítás, aszfaltozás történt, valamint folyamatban van a kisszékelyi út melletti vízelvezető árok hordalékfogóinak kijavítása.

Még tavaly nyújtottak be pályázatot a Digitális Jólét Programba, amelyen informatikai eszközöket – laptopokat, nyomtatót, projektort, tabletet – nyertek, ezeket október 8-án vehették át a művelődési házban. Idén is több pályázatot adtak be, ezek közül már megvalósítás alatt áll az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból a hivatal nyílászáróinak cseréje, fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás, és szociális tűzifa is hamarosan igényelhető az önkormányzatnál.

