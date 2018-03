Közös célokért, együtt harcolva őrizhetjük a 48-as örökséget

A 1848-as forradalmat nemzetté válásunk egyik legszebb fordulatának, a márciusi ifjakat pedig ma is követendő példaképnek nevezték a szónokok a nemzeti ünnep évfordulója alkalmából szervezett megemlékezéséken.

Szekszárd

– Nemzetté válásunk egyik legszebb, legmeghatározóbb fordulatát épp 170 éve, 1848. március 15-én éltük meg – mutatott rá Szekszárdon, a Béla király téren, a templom lépcsőjén tartott ünnepi beszédében Horváth István. – Mindaz a várakozás, mindaz a küzdelem, mellyel önálló államiságunk felé törekedtünk, ezen a napon vált forradalmian sodró lendületté.

A megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár ezután párhuzamot vont az egykori és mai történelmi helyzet között. – Ahogyan 1848-ban, úgy ma is meg kell küzdenünk Magyarországért, a magyar szabadságért és függetlenségért. 170 évvel ezelőtt egy új korszak vette kezdetét Magyarország minden polgára életében. Vívjuk hát meg mi is most, 2018-ban a jelen forradalmát, megvédve eddigi eredményeinket és fenntartva, megerősítve a reformkor óta vágyott és védelmezett szabadságunkat, függetlenségünket, kereszténységünket egy boldog, sikeres jövő nemzedékért!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI jól megkomponált műsora után Gyurkó Donát Sámuel metodista lelkész mondott egyházi áldást. Végezetül a pártok, állami– és társadalmi szervezetek, egyesületek képviselői helyezték el a tisztelet koszorúit a ’48-as emlékműnél.

Bonyhád

A Völgység székhelyén, immár a hagyományoknak megfelelően, ez alkalomal is egy testvértelepülés, a szlovákiai Tardoskedd polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. Tóth Marián többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 170 év elteltével sem feledhetjük 1848. március 15-e üzenetét: a magyarság minden időben össze kell, hogy fogjon, kiállva azon értékekért, melyek zálogai fennmaradásának.

A művelődési házban tartott megemlékezés következő állomásaként Szabó Tibor alpolgármester úr köszöntötte virágcsokorral a Perczelek városát jelenlétével megtisztelő Bouquet Frigyesné Perczel Ágnest. Ezután Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere Perczel-díjjal honorálta Kele Lajos, Tardoskedd korábbi vezetőjének munkásságát. Galág Botond Balázs, Gergely Fruzsina, Kozma Csaba és Varga Lőrinc, mint tanulásban, sportban kiemelkedően teljesítő diákok, a Völgység Talentuma-díjban részesültek. Az elismeréseket Gruber László, Varga Gyöngyvér, Potápi Árpád János és Csábrák János adta át.