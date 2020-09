Közös felelősség a kedvező helyzet fenntartása

Négyszáz embert tesztelnek ezekben a napokban koronavírusra Pakson. Az Életfa Idősek Otthonában 147 vizsgálatot végeztek el, és 146 negatív lett. Egy dolgozó eredménye lett pozitív, aki azonban már több mint két hete szabadságon van, nem járt az otthonban, nem került kapcsolatba a munkatársaival és a gondozottakkal – írta Szabó Péter polgármester sajtótájékoztatója nyomán a Paksihirnok.hu.

Ahogy arról már beszámoltunk, a nagy arányú szűrésekre azért van szükség, mert a Paksi Gyógyászati Központ egyik munkatársáról kiderült, hogy kapcsolatba került egy igazoltan koronavírus-fertőzöttel. Így a járvány várható második hullámának megelőző intézkedéseként úgy döntött a városvezetés, illetve dr. Bodnár Imre, az egészségügyi intézmény főigazgatója, hogy a biztonságos ellátás és a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek védelme érdekében tesztelik a Paksi Gyógyászati Központ munkatársait és a Paksi Életfa Idősek Otthona dolgozóit. A gyógyászati központban eddig hatvanhét tesztet végeztek el, mindegyik negatív lett, azé is, akinek esete kapcsán elrendelték a szűréseket. A héten a végleges eredmények is meglesznek. Az intézmény épületébe továbbra is csak testhőmérséklet-mérés, járványügyi kérdőív kitöltése és kézfertőtlenítés után lehet belépni és szájmaszkot kell viselni.

Szabó Péter arról is beszélt, hogy amennyiben pozitív eredményű teszt van a városban, az érintett azonnal hatósági karanténba kerül, majd a paksi járási hivatal népegészségügyi osztálya megkezdi a kontaktkutatást. A szoros kontaktok szintén házi karanténba kerülnek. Elkezdik az ő tesztelésüket is, és ha pozitív az eredmény, akkor azon a vonalon tovább folytatódik a feltérképezés. A karanténszabályok betartását akár naponta többször is ellenőrizheti a rendőrség. A házi karanténba utalt emberek két negatív tesztet követően kaphatják meg a hatóságtól a karantént feloldó határozatot, ennek megérkezését meg kell várniuk.

A polgármester a tanévkezdés kapcsán arra kérte a szülőket, a gyerekeket, az intézményekben dolgozókat, hogy fokozottan figyeljenek oda a megelőző előírások betartására. – Pakson március óta kedvezően alakult a helyzet, közös felelősségünk, hogy ez továbbra is így legyen – hangsúlyozta.