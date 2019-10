Közösséget gyarapít, értéket őriz a falu

Grábóc elsősorban szerb ortodox kolostora és temploma, valamint színpompás ikonosztáza révén ismert a megyehatáron túl is. Ám a település olyan értékkel is rendelkezik, ami helyben ugyan természetes, a máshonnan érkezőknek viszont irigylésre méltó.

Érdemes egy felfedező sétát tenni a településen. Azt tapasztaljuk, hogy a másutt egyre zsugorodó zöldterületek, füves tisztások itt hosszasan elnyúlva, gondozottan övezik a lakóházakat. A települést kis patak szeli át, a határt lankás részek tagolják. Az egyik közeli dombon kilátó várja a táj újabb szépségeit felfedezni vágyó közönséget. Érdemes innen is szemügyre venni a háborítatlanságot, időtlenséget árasztó Grábócot. Valamit tudhattak a nyugalom lényegéről és kedvező hatásáról az egykor ideérkező szerb, majd német telepesek, akiket azután később a székelyek követtek.

Rohanó korunk azonban ellene tart a felsorolt erényeknek. Ez is oka annak, hogy a község máig kistelepülés maradt. Ám ilyen helyzetben is fegyvertény, hogy a közel kétszázas lélekszám az elmúlt évtizedben gyakorlatilag állandósult, azaz legalább a fogyást sikerült elkerülni. Sőt, néhány környékbeli, nagyobb községtől kedvezően eltérve már gyermekszületésekről is szól a helyi krónika.

Takács László polgármester is meggyőződéssel vallja, hogy természeti értékeinek is köszönhetően szép jövő vár Grábócra. Ez nem jelenti azt, hogy a közelmúlt és napjaink netalán nélkülözné az eredményeket. S azt sem, hogy a természeti érték megőrzésével együtt, azokkal összhangban ne lehetne települési önépítést folytatni a közösség javára. Ezt példázza a 880 méteres hosszúságot elérő járda, illetve a 370 méteres távot elérő útfelújítás. S ha valahol, úgy ezen falusi természet lágy ölén van létjogosultsága annak a sportparknak, mely egy 2016-os pályázatnak köszönhetően készül.

Mindez azonban – fogalmazhatunk így – csak a kezdet. Hiszen egy BM pályázat befogadása esetén folytatódik az út- és járdafelújítási program. A Magyar Falu Program keretében is van esély a sikerre. A kedvező visszajelzés azt jelentené, hogy elkezdődhetne a hivatal épületének 30 millió forintot igénylő renoválása, újabb járda javítása valósulna meg 3,5 millió forint értékben és ugyanennyi pénzért lehetne beszerezni park­fenntartó gépeket. Ugyancsak pályázat segítheti hozzá a községet az ivóvíz minőségének javításához, valamint a főút teljes felújításához 1471 méter hosszan. A komfortérzés kiteljesítéseként ingyenes WIFI-hozzáférés is szerepel a listán, közvetlen EU-s pályázat által.

A polgármester, aki kilencedik éve áll a település élén, felsorolta az eddig is rendszeresen biztosított juttatásokat. – Mikulás csomag tizennégy éves korig, karácsonyi ajándék utalvány minden családnak, húszezer forint temetési segély és vis major támogatás rendkívüli károk esetén. A már ugyancsak létező szociális támogatások között ott található a beiskolázási támogatás gyermekenként húszezer forint értékben, a hatvan év felettieknek és rokkantnyugdíjasoknak járó tizenötezer forint, a rászorulóknak meleget adó tűzifa. Miután a településen nincs szennyvízhálózat, a szippantáshoz köbméterenként ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat.

Takács László végezetül számot adott arról a kulturális életről, ami kistelepülési mivolta ellenére pezsgő Grábócon. Idén Nőnap, Anyák Napja, Gyereknap, szerb ortodox búcsú, Idősek Napja, Falunap invitálta a helybelieket. A könyvtárban rovarkutató előadása, bábozás, könyvbemutató és gyerekfoglalkozás várta a közönséget. Év végéig még két könyvtári rendezvény, valamint Mikulás és Karácsonyi ünnepség színesíti a kínálatot.