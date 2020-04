Krumplipaprikás, ahogy Szabó Gyuri szerette

A Hétszínvilág Otthonba, illetve a kórház dolgozóinak vitt adományokat az „Összefogás a városunkért” civil szervezet és a Szekszárdi Városvédők csapata.

Mint azt Szabó Balázstól, utóbbi szervezet elnökétől megtudtuk, a márciusban alakult, immár közel két és félezer tagot számláló „Összefogás a városunkért” szervezet Petrits Szilveszter adományaként hatvan darab mézeskalácsot, a sióagárdi Horváth Kertészet felajánlásában pedig száz virágot juttatott el a kórházi dolgozóknak. A civil szervezet és a Szekszárdi Városvédők közös akciójának fókuszában ezúttal a Hétszínvilág Otthon került. Ide pörbölyi lekvárokat, és egyéb felajánlásokat, melegétel-konzerveket, színes ceruzákat, filctollakat és zsír­krétákat, valamint háromszázhatvan ív színezőt vittek, az intézmény dolgozóit mosható szájmaszkokkal ajándékozták meg. A gyermekek számára egy kalocsai játék­üzlet adományaként játékokat is eljuttatnak.

A Szekszárdi Városvédők elnöke hozzátette, a konzervből és a lekvárból, illetve a szervezet által vásárolt száz liter almaléből tíz családnak vittek a Kendergyár utcába, illetve Ózsák- és Józsefpusztára.

– Az immáron harmadik szombaton a Séd söröző teraszán megtartott jótékony célú főzéshez felajánlásként érkezett burgonya, hagyma és kolbász is. Az akcióhoz ezúttal is csatlakoztak az „Összefogás a városunkért” civil szervezet tagjai, akik húsvét alkalmából süteményt sütöttek a hatvan adag meleg étel mellé, melyet ezúttal is a mentőállomás és a közlekedési vállalat dolgozóinak vitték – mondta Szabó Balázs. – Édesapám emlékének is adóztunk, amikor paprikás krumplit készítettünk „ahogy Szabó Gyuri szerette”, zöldborsóval – tájékoztatott. Arról is szólt, hogy köszönet a felajánlásokért Marosi úrnak, a Sarki Mészárosnak, valamint Szabó Balázsnak, a szekszárdi Tesco Hipermarket igazgatójának, a Séd Sörözőnek és az ebédet célba juttató Rácz Zsoltnak, a Gábriel Taxi munkatársának.

Szabó Balázs hozzátette, a két szervezet tagjai valamennyien a sajátjukból adnak, és őszinte posztjaikkal másokat is erre szeretnének ösztönözni. Ezért tartja elkeserítőnek, hogy a „kampány-üzemmódban működő” Éljen Szekszárd politikusai önkormányzati csomagokat osztanak a sajátjaikként.

Borítóképünkön: Szabó Balázs és Vizi Hajnalka, az Összefogás a városunkért alelnöke