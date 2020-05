Kulcsszerepük van a higiéniában

A járványügyi helyzet miatti korlátozásokat figyelembe véve, és a jogszabályi kötelezettségeknek is eleget téve rendhagyó módon tartotta meg éves közgyűlését a Mezőföldvíz Kft. Dunaföldváron. Mint azt a közleményben írják, a társaság tulajdonosai az előzetesen kiküldött napirendi pontok alapján a területileg illetékes főmérnökségek polgármesterét – a paksin Szabó Pétert, a bonyhádin Filóné Ferencz Ibolyát, a dunaföldvárin Horváth Zsoltot, míg a pécsváradin Zádori Jánost – hatalmazták fel képviseletre, valamint az adott önkormányzat döntésének tolmácsolására.

A közgyűlésen elfogadták a Kft. tavalyi üzleti jelentését és az idei üzleti tervét. Csapó Sándor ügyvezető igazgató tájékoztatta a tulajdonosokat arról, hogy a Mezőföldvíz Kft. az elmúlt évben több pályázatot elnyert, és előreláthatólag beindul több, a Paks II-vel kapcsolatos térségfejlesztési infrastruktúra beruházás, amely víziközmű-fejlesztéssel, vagy rekonstrukcióval jár.

Azt is hangsúlyozták, hogy a Mezőföldvíz Kft. víziközmű-szolgáltatóként különösen fontosnak tartja a lakosság ellátását, a szolgáltatás folyamatos biztosítását a pandémiás időszakban is. A víziközmű-hálózat a közegészségügyben kulcsszerepet tölt be, így a folyamatos rendelkezésre állás a személyi higiénia fenntartásának alapvető feltétele. A társaság időben felkészült a járványügyi helyzetre, a biztonságos, egészséges és folyamatos víz- és csatornaszolgáltatást rendkívüli munkarendben végzik.