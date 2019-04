Különleges programsorozattal ünnepel Paks a Város Hetén

A Város Hetén több napon át minden korosztály számára kínálnak szórakozási lehetőséget.

Várossá avatása negyvenedik évfordulóját ünnepli idén Paks. Ebből az alkalomból különleges eseménysorozattal készülnek, és a már hagyományosnak számító Város Napja program Város Hetévé nőtte ki magát. Szabó Péter polgármester a témában tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy új helyszínként a Csengey Dénes Kulturális Központ is várja az érdeklődőket, akik a május 15-i nyitónapon várostörténeti előadást hallgathatnak meg, fotókiállítás nyílik a település elmúlt negyven évéről, és az évforduló kapcsán meghirdetett alkotói pályázat eredményhirdetését is ekkor tartják.

A Város Hetén adják át a KRESZ-parkot díszítő új graffitit, május 17-én, pénteken pedig a Duna-korzó, a víziszínpad lesz a fő helyszín, ahol helyi zenekarok koncertjei kínálnak szórakozási lehetőséget. A szombati zárónap programja az előző években kialakított menetrend szerint alakul. A város civil szervezeteinek, alapítványainak, intézményeinek csoportjai a Szent István térről indulva felvonulnak a Táncsics parkba, ahol mindenki találhat kedvére valót.

Ennek részleteiről Csapó Ágnes külkapcsolati referens beszélt. Elmondta, hogy tematikus programokkal készülnek, így például lesz egészségügyi témakör, múzeum és kultúra, sport és persze a halászléfőző verseny sem marad el, amelyre továbbra is várják a csapatok jelentkezését. Tell Edit, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója kiemelte, hogy a zárónap fellépői között szerepel a Szabó Balázs és bandája, valamint a Charlie Band is. A többnapos program résztvevői kulturális menetlevelet kapnak, és közöttük nyereményt sorsolnak ki.