Kultúra, ünnep, díjátadók – ez történt 2019 áprilisában

Az év végéhez közeledve visszatekintünk 2019 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül, így adunk képet a lassan elmúló esztendőről. Ezúttal április van soron.

Számos kulturális program gazdagította áprilist. A magyar költészet napján például szerkesztőségünkbe érkezett egy diákcsoport a Szent József Iskolaközpontból, de szavalataikat nem csak mi hallhattuk, hiszen a megyeszékhely több intézményébe ellátogattak a gyerekek. A Szekszárdi Garay Általános Iskolában a búbánatevő szörnyet is bevetették aznap, amely elfogyasztotta a kisdiákok bánatos, nyomasztó gondolatait rögzítő cetliket. A Csizmazia Alapítvány szervezésében országos találkozót szerveztek, a Versnapot, amelynek szekszárdi döntőjébe a 241 nevező közül 84 fiatal kapott meghívást.

Zenében is bővelkedett a hónap. Ekkor rendezték a XLIII. Bárdos Lajos Zenei Heteket, a „Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei verseny döntőjét és az „Éneklő Ifjúság” Díszhangversenyt is. Szily Lajos trombitatanárt, a szekszárdi zeneiskola nyugalmazott igazgatóját pedig a 40+1 év című jubileumi koncerten köszöntötték tanítványai.

Idén áprilisra esett húsvét. Beszámoltunk a nagypénteki körmenetekről, a húsvéthétfői locsolkodásokról, illetve az ilyenkor szokásos ételszentelésekről is. Szent György napjához kapcsolódóan rendezték meg Szekszárdon a Borünnepet, amelyen kihirdették a borvidéki borverseny eredményeit. A legeredményesebb borászat a Fritz Borház lett, a Szekszárd Város Bora címet pedig a Prantner Pince 2017-es Bikavére érdemelte ki idén.

A rendőrök védőszentje Szent György, így szintén az ő napjához kapcsolódva adtak át elismeréseket. A Tolna Megye Év Rendőre kitüntető címet Farner János őrnagy és dr. Pakulár Károly alezredes vehette át. Megelőlegezve a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak az ünnepét, áprilisban adták át a Szekszárd Város Év Tűzoltója díjat is, amelyet idén Bartos László főtörzsőrmester érdemelt ki.

Írtunk egy internetes csalásról, amelyben sok millió forinttal károsítottak meg egy 69 éves nőt, és arról is, hogy országos rendőri koordinációval fogták el azt a háromtagú betörőbandát, amelynek tagjai ajtókat kiégetve jutottak be lakásokba és autókat is feltörtek. Áldozataik között paksi családok is voltak.

Ebben a hónapban ünnepeltük az autizmus világnapját, ebből az alkalomból minden évben jótékonysági futást rendeznek a megyeszékhelyen, amelynek idén is több száz indulója volt. A Gerjeni Lovasnapoknak harminc nevezője volt, a több mint húszéves múltra visszatekintő fogathajtó verseny szezon­indítónak számított.

Dombóváron a Város Hetét záró gálán adták a díszpolgári címet, amelyet idén dr. Mutschler Ferenc szülész-nőgyógyász kapott. Egy különleges évfordulóról is megemlékeztünk. Harminc éve, 1989 áprilisában jelent meg az első ellenzéki napilap, a Dátum próbaszáma. Finanszírozási okok miatt az újság csupán egy évig működött.

Pakson Martin Baker mozgástanárt látták vendégül, aki pedagógusoknak, szülőknek tartott foglalkozást, amelyen arról tanultak, hogyan támogatja a mozgás és a játék a gyermekek fejlődését. Áprilisban a megyébe látogatott Karl-Heinz Lambertz, a Régiók Európai Bizottságának elnöke is. Járt Szárazdon és Gyönkön, Szekszárdon pedig kerekasztal-beszélgetésen vett részt, amelynek a kisebbségi politika volt a témája.