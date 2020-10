Kulturális pezsgést hoz a kar a városba

Kulturális pezsgés, sokszínű program. Ezekkel szeretnék elérni a megyeszékhely megtartó erejének és idegenforgalmi vonzerejének a növekedését.

A megyeszékhely kulturális hagyományaira építve, a Magyar Művészeti Akadémia MMKI rövidítésű kutatóintézettel kötött együttműködési megállapodás folytatásaként szervez közös, egyedülálló kulturális programot a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) Szekszárdon. Ennek részleteiről szólt a hétfői sajtótájékoztatón prof. dr. Szécsi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a kar dékánja. Hozzátéve, hogy természetesen a megyei és városi vezetéssel egyeztetve tennék ezt.

Nemcsak tartalmilag, de abban is egyedülálló a program, hogy azt egy egyetemi kar valósítja meg, felpezsdítve a város, a térség kulturális életét, fokozva megtartó szerepét és idegenforgalmi vonzerejét.

Az Universitas Galéria éves programsorozata a környezetkultúra szakos hallgatók kiállításával indul még októberben. Kísérő rendezvényeivel együtt hangsúlyos lehet a szerepe a kultúrateremtésben és közvetítésben, s egyben közösségteremtő erővel bír. Két-három havonta váltják egymást neves alkotók tárlatai, köztük a kar oktatóinak kiállításai. Különleges csemegéje lesz a programnak Dargai Lajos bemutatója. A nemrég elhunyt művész világhírű művészeti és pedagógiai életművet hagyott maga után.

A pedagógiai programot is láthatóvá teszik, jelezve, hogy a galéria egyben kulturális műhely is. Szintén éves program lesz az egyetemi zenei esték sorozat, a szerzők és fellépők mesélnek is az elhangzó komoly és könnyűzenei művekről. A kar új kiadványa, az évente négyszer megjelenő Kultúratudományi Szemle jelenleg a megyében érhető el, de hamarosan országosan, sőt az angol kiadással nemzetközileg is jegyzett lehet.

Ugyancsak nemzetközileg is egyedülálló kísérlet Magyarország első virtuális múzeuma, a Dienes Múzeum, amelyről dr. Zádori Iván külügyi és kapcsolati dékánhelyettes adott tájékoztatást.