Kutya vagy macska is okozhat súlyos balesetet

Az idegenforgalom, a belföldi nyaralások és a mezőgazdasági áruszállítások terhelik a nyári időszakban a közúti közlekedést. Ilyenkor talán még veszélyesebb a szabálytalan szállítás.

Biztos mindenki látott már a személyautó tetején szállított hosszú léceket, vasrudakat, deszkákat a belvárosi forgalomban. Szűkebb ismerősi körben szinte mindenkinek volt már veszélyes kalandja e téren. Megtörtént, szintén nyáron, hogy a család bent ült az autóban, amikor lassan elindult velük szemben egy elszabadult lakókocsi. A fékezés volt az egyetlen lehetőség, megúszták. Egy másik történet szereplője az úton haladva egyszer csak azt látta, hogy jóformán nem lát semmit, mert az előtte haladó szalmabálákból szállt a por és az apró szalmadarabok. A harmadik eset sem volt piskóta, amikor az első szélvédőnek csapódott, majd a motorház tetejére esett egy jó darab hungarocell. Valamennyi esetben már akár az ijedség is okozhatott volna beláthatatlan következményekkel járó balesetet.

Az áruszállítás legfontosabb szabályairól Komlósiné Kiss Anett, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője adott áttekintést olvasóinknak. (A szabályok részleteiben mélyedjenek el az érintettek!) Három eset lehetséges: az egyik, ha járműszerelvényként közlekednek, illetve értelemszerűen más szabályok vonatkoznak a személy- és teherautókra. A lényeg, hogy a jármű rakományát alkalmas eszközzel, leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel, alak- és erőzáró eszközökkel, illetve ezek kombinációjával kell rögzíteni annak érdekében, hogy megakadályozzák a rakomány elmozdulását, illetve sérülését. Kézenfekvő általános szabály az egyenletes súlyelosztás, mindenfajta szállítmány esetében.

Látni az utakon, hogy szalmabálákat szállítanak rögzítés nélkül, pedig ezeket még le is kellene takarni, hogy a por és a szalmatörmelék ne szóródjon szanaszét. Le kell, vagy inkább kellene takarni az építési törmeléket is. Bármely járművön meg kell jelölni a végén túlnyúló rakományt. Általában piros fehér csíkos zászlóval, illetve táblával kell ezt megtenni, a jogszabály pontosan rögzíti ezek paramétereit. Ugyanakkor megfelelő lehet például a fényvisszaverő mellény, mert azt éjszaka is jól lehet látni.

A személygépkocsis szállítás szabályai a KRESZ-ben kaptak helyet. Ez eseteben a főszabály az, hogy az autón kizárólag csak a tetőcsomagtartóra szerelve, illetve rögzítve lehet bármit is szállítani. A legjobb megoldás az úgynevezett tetőbox, amely szolgálhat például síléctartóként is, és zárható. Személyautó és a szálastakarmányszállító-jármű rakományának a szélessége nem haladhatja meg a 2,5 métert. Fontos általános szabály, hogy a szállított áru és a jármű együttes tömege nem haladhatja meg a forgalmi engedélyben rögzített össztömeget. Abban az esetben, ha nem lehet teljesen lecsukni a csomagtartót, rögzíteni kell, nehogy felcsapódjon. Élő állatokat, kutyát, macskát csak megfelelő állatszállítóban, vagy kikötve szabad személyautóban szállítani. Megtörtént Tolna megyében, hogy két balesetben hárman haltak meg, feltehetően a velük utazó kutya miatt. Miután mindenki meghalt, így bizonyítani ugyan nem lehet, hogy valóban az ebek zavarták meg a vezetőket, de ez nem is kizárt. Fontos tehát, hogy kis kedvenceinket mind saját, mind az állat biztonsága érdekében a szabályok betartásával szállítsuk, tette hozzá a szóvivő.