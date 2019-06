Lakossági fórum volt ma a szőlőhegyen

Lakossági fórumra hívta Ács Rezső polgármester a szőlőhegyi környék lakóit, a Fagyöngy és a Lugas utca kereszteződésébe. Két nagyobb sátrat is felállítottak, padokat, asztalt is tettek ki a szervezők, valamint a szőlőhegyi szabadidős központ kialakítására vonatkozó terveket.

Több mint harminc környékbeli fogadta el a meghívást. János Anna elmondta, havonta egyszer az egyik kocsmában szoktak találkozni az ott lakókkal és megbeszélik, mi mindent kellene kialakítani a környéken. Ő pontokba is szedte a lakók kívánságait, amit a polgármesterrel is ismertetett. Zömében a környékbeli utcák – Major, Hegyalja, Barázda, Vessző, Fagyöngy, Harang – útburkolatának a javítását, járdák kiépítését, átfolyók, árkok tisztítását, játszótér kialakítását, a közvilágítás megoldását, a helyi buszjáratok sűrítését kérték. Hasonló igénnyel álltak elő mások is.

Ács Rezső elmondta, minden kérést feljegyeztek, a lakossági fórum helyszínére tervezik egy szabadidőpark kialakítását, ezek terveit be is mutatták az érdeklődőknek.