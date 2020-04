Lassítani kényszerül a pörgős színésznő

A művészvilág számos képviselőjét megállásra kényszerítette a járványhelyzet. A mindig pörgős, nyüzsgést kedvelő Köllő Babett mesélt arról, hogyan telnek a napjai ebben a rendkívüli időszakban.

– Nagyon nehéz. Júniusig nem volt egyetlen szabad napom sem a naptáramban, több felkérést vissza kellett mondanom, mert nem fért bele a programomba, aztán ebből a felfokozott élethelyzetből lett egy nagy semmi. A legrosszabb a bizonytalanság – kezdte a bonyhádi származású Köllő Babett, amikor arról kérdeztük, miként éli meg a járványhelyzet miatt kialakult kényszerű leállást. A mindig pörgős színésznő hozzátette, hogy eleinte abban reménykedett, hamarosan véget ér ez a rendkívüli időszak, ám látja, hogy hosszabb távra kell berendezkedni a lassabb tempót kívánó életmódra, ezért igyekszik megtalálni a jót a bezártságban. Mint mondta, nem mozdulnak ki, csak arra az időre hagyja el az otthonukat, amíg a közértben bevásárol.

A napjai jórészt azzal telnek, hogy 10 éves kislányának, Millának segít az online oktatás során. De nemcsak az iskolai kötelezettségeknek tesznek eleget, hanem a különóráknak, így a szolfézsnak, a gitározásnak is. – Ez is online megy, és én is elkezdtem gitározni tanulni, hogy segíteni tudjak Millának – mondta, hozzátéve, hogy nagy tisztelet jár a tanároknak, mert ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy rádöbbenjen, mennyire más idegrendszert követel ez a pálya.

– Eleinte voltak feszült pillanatok, de a kislányom egy tündéri üzenettel oldotta ezt fel. Azt írta nekem, hogy te vagy a legjobb anya a világon, és nem baj, ha nem vagy mindig tökéletes – avatott be a színésznő. Azt is elmondta, hogy nagyon szoros a kapcsolatuk, és örül, hogy most rengeteg, minőségi időt tudnak együtt tölteni. Ebből tud erőt meríteni. Hozzátette, hogy Millának sem könnyű ez az időszak, hiányolja az iskolatársait, a barátnőit, és gyakran kérdezi, meddig tart még a bezártság. Köllő Babett amellett, hogy a kislányának segít a tanulásban, főz, mos, rendben tartja a házat, és ez kitölti a napjai nagy részét. Kezdetben még azt gondolta, több időt tud majd olvasásra, kikapcsolódásra szánni, de magára most kevesebb ideje jut.

Arról is beszélt, hogy a színész kollégákkal sokat beszélnek telefonon, tartják egymásban a lelket. És bár nem tudni, mikor léphetnek ismét színpadra, illetve kamera elé, Köllő Babettet nem kell teljesen hiányolnia a rajongóknak, hiszen hamarosan képernyőre kerül a Feleségek luxuskivitelben következő évada. – Még pont be tudtuk fejezni a forgatást, de a következő munkámat már nem tudtam elkezdeni – mondta. Azt is elárulta a Viasat3-on futó sorozatról, hogy lesznek új lányok a csapatban, és ahogy korábban, úgy most sem lesz hiány drámában és meglepetésekben.