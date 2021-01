László Boldizsár hisz a tudósoknak, tudja, hogy szükség van a védőoltásra

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Érces hangjával is segítette a járvány elleni küzdelmet László Boldizsár. A gyermekkorát Pakson töltő operaénekes tavaly márciusban a Turandot című opera Nessun Dorma áriájának dallamára énekelte a következő strófát: „Vírusirtás, vírusirtás! Mondd, mennyit érsz, ha folyton az utcán kószálsz?”

A zenei humor eszközét is csatasorba állító művész akkor elmondta: az opera műfajával is igyekszik a lakosság figyelmébe ajánlani azt, hogy az utcákon, köztereken való, óvintézkedések nélküli tartózkodás veszélyekkel járhat. Ezek után, ha valaki, úgy László Boldizsár számára kiváltképp joggal feltehető a kérdés: vajon beoltatja-e magát?

– Mielőtt válaszolnék, ezzel összefüggésben hadd idézzem fel az édesanyámmal folytatott beszélgetések lényegét – kezdte a művész. – Elmesélte nekem, hogy gyermekkorában nagyon sok olyan betegség létezett, melyet védőoltással lehetett elkerülni. Megkapta ezeket az oltásokat, és nem lett semmi baja, manapság is jó egészségnek örvend. Azt is szoktam hallani, hogy állítólag vannak olyan, alkalmazott vakcinák, melyek nem hatékonyak. Nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen komoly, rengeteg pénzt felemésztő szérumfejlesztés után egy országvezetés képes lenne feleslegesen beoltatni a lakosságot. Nem is beszélve arról, hogy elismert szakemberek is leszögezték, hogy a vakcinák mindegyike hatékony. Hiszek nekik, hiszen értenek hozzá. Mindezek tükrében tehát a válaszom az, hogy beoltatom magam. S végezetül még egy megjegyzés: biztos vagyok benne, hogy rengeteg kétkedőt meggyőzne, ha az ország ismert vezetői közül néhányan az elsők között, a nyilvánosság előtt oltatnák be magukat.