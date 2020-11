Legalább kilencszáz kérelmet várnak Tolnanémediben

November végéig van lehetőség a település önkormányzatától rendkívüli támogatást kérni. Erre kizárólag tolnanémediek jogosultak. Egyrészt azok, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj ötszörösét, ez az összeg most száznegyvenkétezer-ötszáz forint. Másrészt az egyedülállók, akiknek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj hatszorosát nem haladja meg, amely százhetvenegyezer forint.

– A pénzügyi támogatásra mindenki jelentkezhet, aki a megszabott jövedelemhatárokat igazolni tudja – mondta lapunknak Vígh László polgármester. Ebben a covidos helyzetben tíz-húszezer forint mindig jól jöhet. Arra számítunk, hogy a lakosság nyolcvan százaléka, mintegy kilencszázan benyújtják a kérelmüket.

A pénzbeli támogatást az önkormányzat szociális keretében maradt pénzösszegek biztosítják, amelyet még az év vége előtt igyekszünk kiosztani.

A támogatáshoz a kérelem és a kitöltési útmutató a település hivatalos honlapjáról is letölthető, de beszerezhető boltokban, illetve megtalálható az önkormányzat bejárati ajtajánál elhelyezett ládán. A kérelem kizárólag ebbe a gyűjtőládába dobható be. Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy a nyomtatványokat pontosan töltsék ki, és a mellékleteket is tegyék a borítékba. Pontatlan kitöltés vagy a mellékletek hiánya esetén a kérelmet elutasítják, ugyanis hiánypótlásra nincs lehetőség. A nyomtatvány helyes kitöltését telefonon segítik a hivatal munkatársai.

A kérelmek elbírálása után a bankszámlára történő utalást részesítik előnyben. A pénztári kifizetés rendjéről határozatban értesítik majd a kedvezményezetteket.