Legalább olyan fegyelmezettnek kell lenni, mind eddig

Másfél hónapig nem találkozott a koronavírussal Simontornya, április 22-én azonban megbízható teszt mutatta ki egy, a városban megfertőződött valaki, közölte Torma József polgármester a Sim Tv adásában április 23-án.

Kontaktkutatást is végeztek: a fertőzött családjában több felnőtt korú él együtt, ők is karanténba kerültek, azaz tizennégy napig nem hagyhatják el lakóhelyüket. A karantén nem bélyeget jelent: az arra kötelezett továbbra is egyenértékű tagja a település közösségének. Miért van szükség a karanténra? Mert egy fertőzött általában hat másik embert fertőzhet meg, csakhogy az a hat beteg újabb harminchatot, és így tovább. Ennek ellenére nem kell rettegni.

Torma József a polgármesteri tájékoztatás keretében azt mondta: habár a helyiek veszélyérzete tompult az utóbbi időszakban, Simontornyát alapvetően fegyelmezett településnek látja. Ennélfogva nem kell sok dolgon változtatni, annak ismeretében sem, hogy már hatóságilag igazolt vírusfertőzött is van a városban. Lényegében ugyanúgy kell élni, ahogy április 22-éig.

A felelősségteljes magatartáshoz rendelkezésre állnak az eszközök: százötven-kétszáz darab maszkot jelenleg is ki tudnak osztani azok részére, akik ezt igénylik. A maszkellátottság köszönhető többek között azoknak a háziasszonyoknak, akik otthon önként varrógéphez ültek – ez is a simontornyaiak elkötelezettségéről tesz tanúbizonyságot. A maszk sállal, kendővel is helyettesíthető, célja nem önmagunk, hanem embertársaink védelme. Ha egy húszéves fiatal viseli, azzal idős nagyszülőjét óvja. Torma József egymás iránt érzett felelősségünk szimbólumának nevezte.

Alapvetően tehát nem kell másként tenni. Fontos az egyéni higiénia, a kéz és a ruházat tisztasága. Úgyszintén a távolságtartás, a közösségi kapcsolatok minimalizálása. A nagyobb csoportosulást el kell kerülni, és továbbra is mellőzni kell a rendezvényeket, rokoni találkozókat – hangsúlyozta a városvezető.

Úgy tapasztalta, szabályszegések főként a sport és a szórakozás területén fordultak elő. Az egyéni sport engedélyezett. Bárki elmehet futni, végezheti az egyéni edzéstervét, illetve az egy háztartásban lévő család együtt is sportolhat, elmehetnek például teniszezni. A csoportosulást azonban el kell kerülni. Torma József arra is felhívta a figyelmet, kockázatosak a baráti összejövetelek is. Volt példa arra, hogy tizenöt-húszan összejöttek, és hajnalig mulattak. Arra is volt példa, hogy valaki engedély nélkül elhagyta a karantént, őt a rendőrség megbírságolta.

Torma József a járványhelyzetre vonatkozóan azt is megjegyezte, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősek otthonára: igyekeznek minden szükséges eszközt biztosítani az intézmény számára, állandóan konzultálnak az otthon vezetőjével.

A város egyéb ügyeiről is beszélt, például a közterületek karbantartásáról, amely fontos feladattá vált. A közfoglalkoztatottak – Csősz László képviselő vezetésével – megjavították a művelődési ház előtti rossz járdaszakasz egy részét. A Könyök utca végén található, több mint négyhektáros, önkormányzati tulajdonú földterületen folyik a munka. A fűnyírás is folyamatos a közterületeken.

A polgármester elmondta, érkeztek hozzájuk panaszok azzal kapcsolatban, hogy néhány ingatlantulajdonos elhanyagolja a környezete rendben tartását. Szükség esetén az önkormányzat elvégzi a szükséges munkát, ennek azonban költsége van, amit meg kell fizetni.

Sok a hulladékkezeléssel kapcsolatos lakossági panasz – hangsúlyozta. Fölgyülemlett a szemét, púposodnak a konténerek. Mindez összefügg azzal, hogy a hulladékudvar nem üzemel, a lomtalanítás nem elérhető. Az illegális lerakás ellenben nem megoldás, a környezet elcsúfítását eredményezheti, mi több bűncselekmény is lehet. Az építési-bontási törmelék a kommunális hulladék harminc százalékát teszi ki. Ezt az önkormányzat a beruházások javára: építési alapanyagként, töltésként, útalapként, a külterületi utak karbantartására, javítására, dolomit vagy murva kiváltására fogja használni. Hulladékproblémák a temetőnél is jelentkeztek, ezért a város temetőgondnokot jelölt ki.

Arról is beszélt, hogy sok évtizede kellemetlenség melegágya a körárok Simontornyán, amelynek egy szakaszát már megtisztították, a víz itt gyönyörűen folyik. A még vízben álló árokszakaszt is kiürítik, a szikkadás után kitakarítják, ami megszünteti a bűzt. A környezetben megjelentek a teknősök és a kacsák, remélhetőleg a gőték is felbukkannak.

Újra kell gombolni a kabátot Korlátozza az önkormányzati lehetőségeket a létszámgond: a tünetgyanús kollégákat hazaküldték, ami kényszerszüneteket eredményezett a munkafolyamatokban. Ráadásul jelentős összegek esnek ki a költségvetésből: a kormány elvonta a gépjárműadó helyben maradó részét, ez nyolcmillió forint mínusz. Az idegenforgalmi adó tavalyi ötmilliójával sem lehet számolni. A simontornyai képviselő-testület nem hivatalos ülésén összesen ötvenmillió forint kiesést állapítottak meg. Újra kell gombolni a kabátot, fogalmazott Torma József, a város polgármestere. Ennek ellenére a Sió-projekt folytatódik. Az ivóvízellátási és a szennyvízelvezetési gondok megoldása folyamatban van. A Gyár utcában is esedékes egy nagyobb beruházás: a tűzoltólaktanya megépítése. A Magyar Falu Program lehetőségeit kihasználva útépítésre és a művelődési ház melletti régi klubépület felújítására pályázna az önkormányzat.

Borítóképünkön: Szabó Ilona szociális ügyintéző önkéntesek által készített maszkokat ad át Csontos Ágnesnek (archív)