Légfertőtlenítőt kapott a paksi idősek otthona

Felszerelték a Paksi Életfa Idősek Otthona épületében azt a légfertőtlenítő berendezést, amelyet az önkormányzati intézmények épületeinek fertőtlenítését végző Salzberger Hungária Kft. ajánlott fel az önkormányzatnak – írja a Paksihirnok.hu.

Drozgyik Péter cégtulajdonosa elmondta, hogy a vegyszermentes légfertőtlenítő gép egy száz négyzetméteres helyiség folyamatos fertőtlenítésére alkalmas, megszakítás nélküli működésben egy év múlva válik időszerűvé a karbantartása, ami nem jelent nagy költséget.

Szabó Péter polgármester örömmel fogadta a felajánlást. A berendezést az Életfa Idősek Otthona és Gondozóháza legnagyobb közösségi terében szerelték fel, és nemcsak most tesz jó szolgálatot, hanem a koronavírus-járvány után is, mivel más vírusok, illetve baktériumok, gombák ellen is hatékony.

Kávási Brigitta, a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetője arról beszélt, hogy járványhelyzetben más rendben kell dolgozniuk, két­óránként végigfertőtlenítik az egész intézményt, és plusz műszakban is jönnek a munkatársak.