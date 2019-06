Légi és földi úton is küzdenek a vérszívók ellen

Szúnyoggyérítés volt nemrég Pakson. A munkát a DC Dunakom Zrt. megbízásából Kőszegi Dániel egészségügyi gázmester, a Noxious Kft. ügyvezetője végezte. A gyérítésről értesítették a méhészeket. Szabó Péter polgármester (borítóképünkön balra) előzetesen sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy június 18-án, kedden a napnyugtát megelőző másfél órában a város illetékességi területén a katasztrófavédelem megbízásából légi szúnyoggyérítés lesz. Emellett a Paksi Atomerőmű területén mintegy ötven hektáron földi technológiával meleg-ködképző generátor segítségével végeztek szúnyogirtást.

Arról is szó volt, hogy a vegyszeres szúnyogirtás nagy hátránya, hogy nemcsak a csípőszúnyogra, hanem minden rovarra hat, sőt minden állatra és az emberre is. Azért sem elég hatékony, mert jelentősen függ a napszaktól, az időjárási viszonyoktól. Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke vállalkozásával a Duna mentén dolgozik, a biológiai szúnyogirtást szeretné szélesebb körben bevezetni. Több Duna-parti település finanszírozásából kilencven kilométer hosszan a közép-és alsó-folyószakaszon elkészítették a szúnyogtenyésztő helyek feltérképezését. Terveik szerint később ezeket kezelni fogják a természetre nem káros biológiai szúnyoglárva- irtószerrel, akár a katasztrófavédelem bevonásával. A programhoz Paks is csatlakozik.

A háztartások is hozzájárulhatnak a sikeres védekezéshez, mert rengeteg szúnyogot „tenyészt” a lakosság. Fontos tisztán tartani a házi vízelvezető rendszert, lefedni az esővíztároló hordókat, megszüntetni a feleslegesen felgyülemlett vizeket.

A szekszárdi önkormányzat közleményében arról értesíti a lakosságot, a légi szúnyoggyérítés június 21-én – rossz idő esetén 22-én és 23-án – lesz. Az irtáshoz használt szer a méhekre is veszélyes, ezért kérik, hogy a méhészek a kezelés idejére zárják el a méheket.