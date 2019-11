Legyen a tudomány a mindennapok része

A filozófia segít összetetten és kételkedően látni a világot. Ez a szemlélet pedig minden tudományterületen nélkülözhetetlen. Egyebek mellett ez a gondolat is elhangzott tegnap a Magyar Tudomány Ünnepén a szekszárdi egyetemi karom.

A pécsi egyetem szekszárdi karán sokan voltak kíváncsiak tegnap a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott előadásokra, könyvbemutatókra, a programokat prof. dr. Szécsi Gábor dékán ünnepi köszöntője nyitotta meg.

A beszédében elmondta, hogy az új kultúrában, a megújuló média világában, – amelynek az alapja a televízió –, ki kell tekinteni a nagyvilágba, és olyan modelleket létrehozni, amelyekkel megerősíthetők a társadalmi folyamatok. A televízió által közvetített világ ugyan ráirányítja a figyelmet a problémákra, de komoly küzdelmet kell folytatni azért, hogy a tudomány valóban naggyá váljon, és mindent magába foglaljon.

– A mai nap felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tudomány nem egy kőbe vésett, megközelíthetetlen valóság, hanem mindenkié, a mindennapi életünk része. Ezen a napon a tudósokat is ünnepeljük, akik segítenek abban, hogy ebben az új kultúrában megtaláljuk a helyünket – mondta a dékán a leginkább fiatalokból álló hallgatóságnak.

A köszöntője után kezdődtek az úgynevezett „Plenáris előadások”. Boros János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pécsi egyetem szekszárdi karának egyetemi tanára arról beszélt, hogy érdemes tudni a pécsi Filozófia Doktori Iskoláról, hogy aki innen kikerül, önálló filozófiai munkát képes végezni. Az oktatás ismeretelméletet és etika programot is magába foglal az újkori és kortárs filozófiától, a logikán és a metafizikán át egészen az etikáig és jogfilozófiáig. A doktori iskolát Boros János alapította, 2002-ben, az alapítók között volt Szécsi Gábor dékán is, aki a mai napig tagja is az iskolának.

Boros János a hallgatóságnak elmondta, hogy bár két-háromszázezer éve van az ember a Földön, csak kétezer éve vette észre, hogy gondolkodik.

Az MTA doktora szerint a filozófiát komolyan kell venni és oktatni, nem véletlenül fél minden diktatúra a filozófiától, hiszen több oldalról magyarázza a valóságot. A külföldi egyetemeken is jelentős a filozófia oktatás, olyannyira, hogy ott például még az informatikus képzésben is fontos szerepet játszik.

A második előadást Szécsi Gábor dékán tartotta Alkalmazott társadalomtudomány és mediatizáció az információ korában címmel, amelyben kutatási eredményekről beszélt. Megemlített egy neurológiai kutatást is, amely bizonyította, hogy a lélek és a test strukturálisan nem választható szét egymástól.

Emellett az eseményen Karikó Sándor: Család–érték–nevelés, Szécsi Gábor – Dr. Mák Kornél: Történet és történelem, valamint Boros János: Immanuel Kant című könyvét mutatták be.