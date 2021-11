Legyen boldog az ebek karácsonya!

Az utóbbi időszakban nagyon sok adomány érkezett a Szekszárdi Kutyamenhely számára, szerencsére az ünnepek közeledtével sokan szeretnének segíteni az állatoknak.

– Szeptemberben az egyik áruház egy akciót hirdetett, melynek keretében saját applikációjuk feltelepítésével és használatával féláron lehetett kutyatápot vásárolni. Ezt a lehetőséget megragadva kértünk segítséget védenceiknek Facebook oldalunkon, aminek köszönhetően másfél tonna szárazeledel érkezett be hozzánk. Főleg fiataloktól érkeztek az adományok, feltehetőleg az applikációnak köszönhetően. Az idősebbek, akik nem nagyon ismerték a programot, a gyerekeiket kérték meg, hogy segíthessenek – mondta el Fiáth Szilvia, a menhely vezetője.

Szeptember 29-én indult el egy projekt, amelyben szigetelt kutyaházakra gyűjtöttek pénzt. Egy szendvicspanelből készülő kutyaház összeállítása 65 ezer forintba kerül. Ezek az ólak könnyen takaríthatók, fertőtleníthetők, valamint nyitható a tetejük. Harminc darabot már legyártottak, ezeket már ide is szállították, és további harminc darab gyártása folyamatban van. A felhívás keretében kutyaház részleteket lehetett befizetni 5000 forintonként. A legtöbben nem csak egy részletet fizettek ki, volt aki egyszerre hármat, sőt volt olyan is, aki egy egész kutyaházra valót utalt át.

– Harmincegy kutyánk került fel a Facebook oldalunkra egy tetszetős táblázatban, ahol követni tudták az emberek, hogy épp hány részlet érkezett az adott eb óljára. A megmozdulás végére az egyik kutyánknak, Dömének nem jött össze elég részlet a házára. Ezt kiírtuk az oldalunkra, és az emberek három kutyaháznyi részletet küldtek el – mondta el a menhely vezetője.

– Az akció keretében mostanra több, mint kilencven kuckó ára gyűlt össze, ezekből az első harminc ház kisebb méretű kutyáik számára jelent menedéket. Ezek november 9-én már be is kerültek a menhelyre. Negyvenkét felnőtt és hét kölyökkutya hajthatja álomra a fejét a hőszigetelt kuckókban. Nem csak a környékbeliek mozdultak meg a felhívásra, külföldről is utaltak összeget az ebek számára, Németországból több alkalommal, Svájcból, de még Amerikából is érkezett utalás. Nagyobb testű kutyáik számára most készülnek a komfortos eblakások.

Ön is segíthet egy szavazatával

Az ünnepek közeledtével megnő az emberek adakozási vágya is, magánszemélyek, cégek, és óvodák is adakoztak már az utóbbi időszakban. Minden segítség jól jön, hiszen általában 210-220 eb van a telepen, ami hatalmas terhet ró a menhely dolgozóira és önkénteseire. A fenntartáshoz gyógyszerekre, orvosi ellátásra, kutyatápra is szükség van, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Különböző felajánlásokból tudják ezeket biztosítani, amelyek java jótékonysági licitekből, és gyűjtésekből folyik be.

November 22-én indul útjára egy újabb ilyen jótékonysági megmozdulás, ennek keretében a Kermann Zrt. egymillió forintot ajánl fel annak az állatvédő egyesületnek, amely a legtöbb szavazatot kapja Facebook oldalukon, valamint a cég négy Linkedin oldalán. Ezáltal egy személynek öt érvényes szavazata lehet, amit kizárólag akkor fogadnak el, ha az eredeti posztra küldik a voksokat. November 22-től december 7-ig lehet majd szavazni, amiről bővebb információt a menhely Facebook oldalán találnak majd.

A szombati napokon nyílt napot tartanak, ahol nemcsak az új gazdiké lesz a főszerep, az önkénteskedni vágyókat is sok szeretettel várják.

