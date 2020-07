Lehet, hogy változik a gyógyszerkiváltás

A vírusveszély szinte egy csapásra megváltoztatta az emberek szokásait, a gyógyszertári elektronikus receptek egyik napról a másikra felértékelődtek, és a rendszer jól vizsgázott.

Az e-receptet az orvos a számítógépéről felküldte az úgynevezett felhőbe, vagyis egy központi tárhelybe, ahonnan a patikus ki tudja olvasni – kényelmes, gyors megoldás. Ráadásul a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt könnyítésként nem volt szükség meghatalmazásra ahhoz, hogy rokonaink e-receptjeit is kiválthassuk a patikákban. Az első hírek később arról szóltak, hogy a veszélyhelyzet feloldása után kilencven nappal újra szükséges lesz a meghatalmazás rokonaink, ismerőseink receptjeinek kiváltására. A kilencven napból eltelt már harminc, sok olvasónk abban bízik, hogy mégis marad a jól bevált rendszer.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter június végén egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta a kormányinfón, hogy már tervezik a könnyítést.

A szomszéd lakásban egyedül él egy nyolcvan éves néni, a vírusveszély idején nem mert kimozdulni a lakásából, a gyógyszereit e-recetre felírta ugyan neki a háziorvosa, de ő maga nem mert elmenni érte a patikába, mondta olvasónk, aki abban segített az idős asszonynak, hogy kiváltotta a receptjeit. Egy másik olvasónk arról számolt be, a kemoterápiás kezelésben részesülő öccse gyógyszereit váltotta ki így, nem kértek mást tőle, csak az ő személyigazolványát, illetve a beteg tajszámát. Ha ez a lehetőség megszűnik, sokkal bonyolultabb lesz a helyzet, hiszen nem várható el egy idős, beteg embertől, vagy egy rákos, kezelés alatt álló embertől, aki alig áll a lábán, hogy sorba álljon a gyógyszereiért a többi beteg között.

– Nekem csak pozitív tapasztalataim vannak, mondta dr. Schanz Róbert, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára. – A rendszer kilencvennyolc százalékban üzemel, és megbízható. A betegek kezdik megszokni és megérteni, mit jelent ez. Ez a lehetőség ugyan korábban is fennállt, de a vírusveszély alatt kezdték el többen használni. Megkönnyítette az idős, beteg, egyedül élő emberek dolgát is, hiszen kiválthatta helyettük ismerős, rokon is a gyógyszereiket. Én egyértelműen javaslom, hogy maradjon fenn a rendszer, bár úgy tudom, ebben sajnos változás lesz. Adatvédelmi szabályokra hivatkozva más beteg e-recepjének a kiváltását valamihez – felírási igazoláshoz – kötik majd. Ennek kidolgozása folyamatban van – tette hozzá dr. Schanz Róbert.

Borítókép: dr. Schranz Róbert viccesen „felküldte a felhőbe” a receptnyomtatványból hajtogatott repülőt