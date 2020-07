Lehet szedni, virágzik és illatozik a levendula

Egyre divatosabb növény megyénk kertjeiben, udvarokban, sőt balkonokon is a mediterrán hangulatot árasztó levendula. Mutatós és még hasznos növény is, épp most van a száras lila virág begyűjtési szezonja.

A legtöbb levendulabokor júniusban kezd el virágozni, ami egészen júliusig vagy augusztusig tart. Egyes levendulafajták ősz elején másodvirágzásba kezdenek. Ennek feltétele, hogy a virágszárakat közvetlenül a nyári virágzás után eltávolítsuk. Nagyon erős, aromás illata van, többek között ennek köszönheti a növény a népszerűségét.

Virága ehető, ezért bátran díszíthetjük vele ételeinket vagy készíthetünk belőle akár levendulaszörpöt, de vázában elhelyezve mutatós csokorként, a lakás dísze is lehet.

Sokan kérdezik, mikor lehet ültetni. Tavasztól őszig – fagymentes időben – bármikor. Szereti a napos, meleg helyet. Csoportosan érdemes ültetni, mert szépsége így érvényesül igazán.

Ha több levendulát ültetünk egy helyre, az ültetési tőtávolság legalább ötven centi legyen. Ha kerti út mentén szegélynövényként alkalmazzuk, akkor pedig harminc centi. Az ültetés előtt keverjünk a földjéhez néhány marék homokot és kavicsot, főleg, ha a kertben agyagos a talaj, ugyanis a levendulának jó vízáteresztő talajra van szüksége, a pangó vízben elrothadhat.