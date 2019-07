Lekvár és pörkölt rotyogott a bográcsokban Kisvejkén

A bizonytalan idő ellenére kitűnően sikerült a 13. Kajszis fesztivál, amelyet a sportpályán rendeztek meg szombaton.

Már rotyogtak a lekvárok és a pörköltek, amikor rövid zápor zavarta meg a rendezvényt. Kérdésünkre Höfler József polgármester elmondta, hogy összesen húsz csapat versengett, kilenc lekvárt, tizenegy pedig pöröltet főzött. A mucsfai Szijártó Imre csapata nyerte meg a lekvárfőzési versenyt. Második helyen a helybéli Orsós Ferenc, a harmadikon a mucsfai Loch Ernő csapata végzett. A pörköltőzésben a Böbi-vagányok diadalmaskodtak, az Orsós csapat viszont ebben a „versenyszámban” is második helyen zárt. Harmadik lett a helyi, Sárközi István vezette gárda. Különdíjat is kiosztottak, ezt Schmider Csaba chilis babja érdemelte ki.

Nagy sikert arattak a délutáni kulturális programban fellépő együttesek is. A megyei könyvtár dolgozói pedig az olvasást népszerűsítették a gyerekek és felnőttek körében. Szintén a megyei könyvtár szervezése tette lehetővé a hódoltság kori fegyverek és katonai viselet bemutatóját. Az érdeklődők megtekinthették és kézbe is vehették a fegyvereket. Az önként vállalkozók pedig beöltözhettek a korabeli katonai ruhákba. Szalmabálára íjazhatott, aki akart, és elhajíthatták a dárdát is. A bemutatót Szabó Bálint tartotta, aki sok éve foglalkozik a 16-17. század katonai hagyományaival.

Népszerű volt a gyerekek körében a hat méter magas mászófal, nemkülönben a körhinta és a légvár. Megérdemelt tapsot kapott Kovács Gergő énekes műsora és az est sztárvendége, Peter Sramek is. Az időjárás miatt bizonytalan volt a tűzijáték sorsa, de végül ezzel zárult az idei kisvejkei Kajszis fesztivál. A Danubiana-Frucht szövetkezet harminc kilogramm kajszibarackkal járult hozzá a nap sikeréhez, az önkormányzat csapatonként három kiló húst biztosított a főzőverseny résztvevőinek.