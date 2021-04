Lembergből érkezett az ereklye Tolnára

Egy római kereszt darabkáját vitték végig a tolnai keresztúton, nagypénteken. Az ereklyetartóban egy olyan fadarabka volt látható, mely abból a keresztből származik, amelyet II. János Pál pápa vitt annak idején a nagypénteki szertartáson.

Régi jó kapcsolata van a lembergi (kárpátaljai) egyházi vezetőkkel Rózsa László tolnai diakónusnak. Ennek köszönhetően került most hozzá egy ereklye, a szeptemberben elhunyt lembergi érsek, Marian Jaworski hagyatékából.

A féltenyérnyi tartóban egy apró fadarabka látható, ami eredetileg Rómából származik. Abból a keresztből való, amit II. János Pál pápa földi életének utolsó nagypénteki szertartásán vitt 2005-ben. Most a tolnai kálvária állomásain vitték végig, nagypénteken.

A jelenlegi lembergi érsek, Mieczyslaw Mokrzycki volt II. János Pál egykori másodtitkára. Számos ereklyét készíttetett, hogy eljuttassa olyan helyekre, ahol erős a 2014-ben szentté avatott pápa iránti tisztelet. A hajszálait tartalmazó ereklyék közül egy a tolnai templomba is került, három évvel ezelőtt, Rózsa László közvetítésével.

A tolnai vállalkozó sokat utazik. Üzemanyag-tárolót működtet, s üzleti útjai során hitéleti programokat is beiktat. Felvidéki, kárpátaljai és erdélyi főpapokkal is van kapcsolata. Sokfelé látott már el diakónusi szolgálatot, körülbelül harminc egyházmegyében. (Magyarországon 12 egyházmegye van.) Esketett is, keresztelt is, temetett is jó néhányakat. Nagy tisztelője II. János Pál pápának. Az egykori egyházfő Lengyelországban készülő, bronzhatású műgyanta szobraiból is hozott már kettőt Tolnára.

A hitelességet igazolni kell Az ereklyék tiszteletet érdemelnek, de imádni csak Istent szabad! A hitélet fontos alapszabálya ez. Ereklyekultusz egyébként a hétköznapi életben is létezik, például megőrizzük egy nagyra becsült személy használati tárgyait. Lelkipásztorok véleménye szerint, ahogy a test gyógyítását az átültetett szerv, úgy a lélek gyógyítását az ereklye általi istenkapcsolat szolgálhatja. Vannak elsődleges, másodlagos és harmadlagos ereklyék. Az elsődlegesek a szent testéből származnak, a csonttól a hajig, de a felfogott vér is lehet ilyen. A másodlagosaknak a használati tárgyak számítanak: toll, könyv, bögre, ruha stb. A harmadlagos ereklye pedig az, amit a szent bizonyítottan érintett. Az ereklye hitelességét okirat igazolja.

Borítóképünkön: Rózsa László diakónus hozta az ereklyét, és ezt mutatja a tolnai kálváriadombon