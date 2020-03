Lemondott a Jobbik paksi elnöke

Lemondott a Jobbik Magyarországért Mozgalom paksi szervezetének elnökségéről Horváth Zoltán. Ezt kedden sajtótájékoztatón jelentette be, miként azt is, hogy a tagság kimondta a helyi szervezet feloszlatását. Horváth Zoltán a Paksihirnok.hu oldalnak elmondta, hogy véleménye szerint a 2018-as választás után megújulásra lett volna szüksége a pártnak, mindenki ezt várta, azonban ez az akkori tisztújító kongresszuson megválasztott országos vezetőséggel nem valósult meg. – Az új elnökség munkájával, a szakmai és a személyi döntésekkel nem értek egyet, ezek az intézkedések nem előremutatóak, nem látom ennek mentén a fejlődés lehetőségét. Ezért nemcsak az elnöki pozícióról mondok le, hanem ki is lépek a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártból – mondta.

Horváth Zoltán – aki tavaly októberben a Paksi Deák Ferenc Egyesület színeiben lett a képviselő-testület tagja – arról is nyilatkozott, hogy egy ideig nem szeretne egyik pártba sem belépni, inkább a várospolitikára koncentrál. Azt is elmondta, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom paksi szervezetének hivatalosan hat tagja volt, a pártoló tagokkal együtt közel húsz fő alkotta a szervezetet, amelynek feloszlatásáról egyhangú döntést hozott a tagság.