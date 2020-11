Lendületben a nemzetiségi önkormányzat

Nagy lendülettel vetette magát a munkába a tavaly ősszel megválasztott tolnai német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete. A szervezet első évéről nemrég közmeghallgatáson számolt be Fülöp Mónika elnök.

Az új nemzetiségi önkormányzat igyekezett folytatni az elődök munkáját, emellett új elemekkel is bővítették a tevékenységüket. Lefordíttatták német nyelvre Laszlovszky Imre Kitelepítés Mözsről című könyvét, a kiadást jövőre tervezik.

A nemzetiségi önkormányzat megkapta a várostól az egykori mözsi napközi épületét, amelyből német nemzetiségi alkotóházat szeretnének kialakítani. Az ingatlanon mözsi és tolnai szobát rendeznének be, illetve egy közösségi teret is létrehoznának, ahol utánpótlás művészeti csoportok is működhetnének.

Az alkotóházra két pályázatot is beadtak, az egyiken már nyertek egymillió forintot, a másik elbírálása folyamatban van. Értékesítették a német önkormányzat tulajdonában levő kisbuszt is, amelynek bevételét szintén az alkotóházra fordítanák.

Idén kitüntetést alapítottak a helyi németségért végzett tevékenység elismerésére. Összesen hatszázezer forint pályázati támogatást adtak hét német nemzetiségi kötődésű városi civil szervezetnek. A testület két tagja a Családsegítő Központban korrepetálást vállalt, nem csak német nyelvből.

A rendezvényeik közül a svábbált, a Blickpunkt kiállítást, az őszi térzenét és a nemzetiségi napot sikeresen lebonyolították. A pandémia miatt a Kerwastrudl fesztivál idén elmaradt, de jövőre – némileg megújítva – ezt a programot is megrendeznék, ahogy a hagyományos rendezvényeik is folytatódhatnak.