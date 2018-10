Letették névjegyüket a Kárpát-medencében

A Mentálhigiénés Műhely három évtizedes működése nemcsak a helyi társadalomba való beágyazódottságát jelzi, hanem azt is, hogy folyamatos és tartós az igény ezen szolgáltató szervezet iránt.

A Mentálhigiénés Műhely tevékenysége túlmutat nemcsak Szekszárd, hanem az ország határain is. Pócs Margit elnök, a Magyar Kultúra Lovagja elmondta, hogy Erdélyben, Hargita megyében mentálhigiénés képzést elsőként a Műhely tartott, így segítve a házi szociális gondozóknak. De ugyanígy eljutottak Ukrajnába, Kárpátaljára, ahol Nagydobronyban álltak minden korosztály rendelkezésére. A Magyar Mentálhigiénés Szövetség révén pedig örömmel várt vendégek voltak Nagyváradon és a Felvidéken is. – Nem túlzás, ha úgy fogalmazunk, hogy letettük a névjegyünket a Kárpát-medencében – mutatott rá Pócs Margit. – De ami talán a legfontosabb: mi bármikor elérhetőek vagyunk bárki számára. Mindezt alátámasztja és igazolja a mozi előterében létrehozott kiállításunk is.

A Mentálhigiénés Műhely, karöltve a megyei kórház pszichiátriai osztályával, a múlt héten hétfőtől péntekig tartó rendezvénysorozattal is emlékezett a harmincéves jubileumra. A Babits központban a Pszichológiai Kultúra Hete előadásain egyebek mellett bemutatkozott a legrégibb kezdeményezés, az Őszinte szó lélekvédő szolgálat. A jelenlévők közül többen is megerősítették, hogy mennyire fontos egy ilyen szolgáltatás, mely minden feltétel nélkül, ingyenesen működik. A következő napokon a jövőbe mutatott, miután a mentálhigiénés munkában alkalmazható újdonságokat, mint például a hangterápia, a jóga, a meditáció, illetve a mozgásművészet adta lehetőségeket tárta az érdeklődők elé.

Régi és új A hangrelaxáció, azaz a hangfürdő mint tisztító és egyben gyógyító meditáció tibeti hangtálakkal és gonggal zajlik. A MediBall egy új, különleges élményeket nyújtó, a XXI. század minden igényének megfelelő, modern sport és mozgásművészeti forma. Egyedülálló és egyensúlyt eredményező módon kapcsolja össze a testi, lelki és szellemi harmóniát. Az ősi hindu gyökerekkel rendelkező jóga pedig nemcsak a test, hanem a szellem edzése, a tudat átalakítása.