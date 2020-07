Lisztharmatra figyelni kell, a korai fajták már színesednek

Kedvezőek a feltételek a szőlőben a lisztharmat kialakulására, terjedésére, de eddig visszafogott permetezési szezont tudhatnak maguk mögött a gazdák.

Május elejétől július közepéig a legtöbb szőlőtermelő már hat-hét permetezést elvégzett. A napokban lehullott csapadék és az ebből adódó pára felgyorsíthatja a szőlőültetvényekben a betegségek terjedését.

Szépen művelt szőlőket lehet találni a megye két borvidékén. A héten zömében száraz, meleg időjárás volt, ami kedvezett a szőlőnek. A vasárnap lehullott hét-nyolc milliméternyi csapadék hatására viszont robbanásszerűen alakulhatnak ki új fertőzések. Az előzmények már megvannak, mindkét gombabetegség – lisztharmat és peronoszpóra – bent van már a szőlőkben, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi agrár­szakmérnök.

A fejlődésben lemaradott fürtrészek fertőződhetnek. Az átlagos fejlettségű fürtök esetében – általában – azonban a lisztharmat már kisebb kárt tud tenni. Ennek ellenére még kell a felszívódó szereket használni. A fejlődésben előrébb jutott fajtáknál (kékoportó, Zweigelt, Pinot noir, csemegeszőlők) a réz és a kén hatóanyagok mellé az idei évben nyomatékosan javasolható botritisz elleni készítmény hozzáadása is. Ezzel megelőzhetjük a cukrosodó bogyókon elinduló rothadási folyamatokat.

Vida Péter szekszárdi borász szerint is visszafogottabb év volt az idei, már ami a szőlőbetegségeket illeti, legalábbis eddig. A korai fajtáknál már lehet látni színes bogyókat, ami azt jelenti, hogy a szőlő már nem annyira sérülékeny a betegségekkel szemben. Ugyanakkor nagyon fontos a zöldmunka, a fürtzónák szellősek legyenek, így a permetlé is könnyebben eljut a fürtökhöz. Érdemes tartani a tíz-tizenkét napos védekezési periódust, tette hozzá.

Dr. Bodri István borász, a szekszárdi hegyközség elnöke szerint sem szabad elhanyagolni a permetezést. Már találkozott lisztharmatos szőlőfürttel is, így ez a betegség még a szüretig sok gondot okozhat, ha nem megfelelően védekeznek a gazdák.

Náluk nincsenek korai fajták, így a permetezési időszak is kitolódik, főleg a prémium kategóriás borokhoz művelt szőlőknél. Nagy szerepet kap ezekben a hetekben a szőlő csonkázása, amit géppel végeznek, illetve a levelezés is. Sok múlik azon, hogy a következő hetekben milyen lesz az időjárás, mennyi eső esik, ennek megfelelően kell majd a szőlőt permetezni is.

Bősz Adrián, aki a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, maga is borász, elmondta, a tavalyi évhez képest eddig kevesebb volt a betegség a szőlőkben, de most megnőtt a permetezési nyomás. Nemcsak a lisztharmat, hanem a peronoszpóra, sőt a rothadás is okozhat gondot. Náluk vannak olyan ültetvények, ahol eddig csak egyszer permeteztek, de ezen a területen organikus vagy biogazdálkodás folyik.

Minden gazdálkodónak van egy jól bevált technológiája, amit a környezeti körülményekhez, időjáráshoz kell igazítani. Érdemes gyakran végignézni a szőlőt, hol tart a fejlődésben, nehogy az utolsó hetekben elvigye a termés felét a betegség.

Fenyegető tőkeelhalás, UV-sugárzás Az erős UV-sugárzások miatt erős égési-perzselési tünetek keletkeztek a bogyókon, leveleken. A zöldmunkákat úgy végezzük, hogy a fürtöket próbáljuk félárnyékban tartani, mondta dr. Gabi Géza. A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban megjelenhetnek a tőkeelhalás tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tarka szőlőmoly II. nemzedékének rajzása folyamatos. Mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként minimum 400-450 liter víz szükséges.

Borítókép: Vida Péter szekszárdi borász vizsgálja a szőlőjét