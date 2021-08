Lovas harcos sírjára bukkantak az erőmű ásatásán

Újabb különleges régészeti leletekre bukkantak az egyik munkaterületen – olvasható a Paksi Atomerőmű oldalán.

A négy avar kori sír feltárását követően július 26-án újabb hat sírhelyet találtak, amelyek tovább gazdagítják majd Paks és környékének történelmi múltját, egyben az atomerőmű területéről származó emlékek sorát is.

A szakemberek megkezdték a feltáró munkálatokat. Már az első nap is számos eredménnyel és adattal szolgált, így már tudni lehetett, hogy a sírok között lovas harcos, női és egy üres sír is volt. A nők sírja előző héten és ezúttal is több, az avar korra jellemző, az életmódhoz és a hiedelemvilághoz kapcsolódó információt rejtett – bár utóbbiról keveset tudni, amelynek oka az írásos emlékek hiánya.

A tárgyi emlékek tanúsága szerint a nomád népekre jellemző jegyeket viselik a sírokban fellelhető ruhadíszek, ékszerek és az edényzet. Az egyik legérdekesebb kiegészítő a kásagyöngy, amelynek szemei közül több is jó állapotban maradt. A Paksi Atomerőműben talált gyöngyök anyaga üveg. Fémrészleteket is találtak a Paksi Városi Múzeum régészei övcsatok és csüngő formájában is. Nagyon különleges a tojáshéjmaradvány több sírban is. Útravalóként csomagolták a halott mellé, vagy egy másik lehetséges magyarázat szerint a tojás a termékenység szimbólumaként kapott helyet a sírokban.

Mind a két régészeti feltárás során találtak lovassírokat a Paksi Városi Múzeum munkatársai, de fémből és fából készült lándzsával vagy harci késsel eltemetett férfit is rejtett az atomerőmű egyik munkaterülete. A munkálatok a hét folyamán folytatódtak, amelyek során további emlékek bukkantak felszínre. A kiemelt leleteket pénteken szállították az Atomenergetikai Múzeumba.

A Paksi Atomerőmű Zrt. a feltárást a csontok felfedezésének pillanatától különös jelentőségű ügyként kezelte, így a szakmai stáb értesítése, a régészeti munkák támogatása rögtön megvalósult.

A Paksi Városi Múzeum és az atomerőmű által fenntartott Atomenergetikai Múzeum együtt vesz részt a környéken páratlannak számító leletek értékmentési munkálataiban.