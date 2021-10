A politika és gazdaság jelesei tisztelték meg a rendezvényt

Festői szekszárdi borvidéki környezetben zajlott le a Tolnai Népújság partnertalálkozója. A Bodri Pincészetben minisztert is köszönthettek a vendéglátók. A megye politikai és gazdasági életének jeles szereplői, vállalatok és intézmények vezetői tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt. A meghívottak több előadást is meghallgattak és elnöki pohárköszöntő után megízlelhették a Népújság borát.

Egy év szünet után ismét megtartotta hagyományos partnertalálkozóját a Tolnai Népújság és Teol.hu. A rendezvénynek a Bodri Pincészet adott helyszínt. A vendégek részesei lehettek a NAV-val közös, tavalyi TOP 100 kiadvány bemutatójának, valamint egy gazdasági fórumnak. Utóbbi az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Paks II. Atomerőmű Zrt., az iBioScience Kft., az Alisca Bau Zrt. és a Tarr Kft. támogatásával valósulhatott meg.

A közönséget, a megye politikai és gazdasági életének meghatározó személyiségeit, vállalkozások, cégek, intézmények vezetőit Finta Viktor, a Tolnai Nélpújság és a Teol.hu főszerkesztője, valamint Lóczi Szidónia, a Mediworks Hungary Zrt. Dél-dunántúli regionális értékesítési vezetője üdvözölte. Külön köszöntésben részesült Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, dr. Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, Arany János, a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési- és marketingigazgatója, Aradi János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működés-támogató igazgatója, Fausztné Czirják Zsanett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója, Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Tarnai Nikoletta, a Tolna megyei Önkormányzat igazgatója.

Már a fenti felsorolás is érzékelteti, hogy rengetegen elfogadták a meghívást, soha ennyi partner nem tisztelte meg jelenlétével ezt az eseményt, mint ez alkalommal. Finta Viktor hangsúlyozta, hogy mindenki mögött küzdelmes hónapok vannak, az ország minden erőforrását mozgósította a koronavírus elleni harcban. Az elmúlt hónapokban megkezdődhetett a gazdaság újraindítása, ami csakis partnerségben lehet hatékony. Ezt követően Süli Jánost kérte fel köszöntő beszédének megtartására.

– Örülök ennek a lehetőségnek, hogy megint itt lehetünk együtt – kezdte a miniszter, aki több témakörre is kitért beszédében. Szólt a tragikus következményeket okozó járványról, s immár mint három oltás tulajdonosa, mindenkit az oltakozásra, mint védettséget nyújtó cselekedetre biztatott. Áttekintést adott a megyében zajló legnagyobb munkáról, a paksi atomerőmű 5-ös és 6-os blokkjának építéséről. Ráadásul ez a munka nemcsak Paks városát érinti, jótékony hatása kiterjed a régióra is, a térség számos önkormányzata könyvelhet el bevételt a kapcsolódó pályázatok révén.

– Mi, atomerőművesek is zöld pártiak vagyunk, semmi bajunk a megújuló energiával, a nappal, a széllel – jelentette ki Süli János. – Egy gondunk van, hogy a megújuló energia a fizika törvényei szerint, nem pedig a politikusok óhaja szerint működik. Ennek az energiának a tárolási költségei nagyon megdrágultak, mi ezt nem tudjuk vállalni. Legutóbb is elmondtam egy közmeghallgatáson, nagyszülőknek, hogy legyenek atomerőmű pártiak. Mert a gyerekek, unokák akkor tudnak itthon maradni, ha a béreket emelni tudjuk. A béreket pedig úgy tudjuk emelni, ha az idetelepülő gyáraknak olcsón adunk villamos energiát. A paksi atomerőmű tizenegy forint ötven fillér árban termel egy kilowattórát, ez minden másnál olcsóbb megoldás.

A motiváló beszédet Lóczi Szidónia köszönte meg, majd hozzátette, hogy az elmúlt két évben a Mediaworks háza táján is jelentős változások zajlottak, szinte minden területen. Ezek közül az értékesítésre hívta fel a figyelmet. – Nemcsak arról van szó, hogy szekszárdi kollégáink immáron száznyolcvanöt, országosan is ismert terméket képviselnek itt helyben – mondta. – Hanem arról is, hogy a piac mennyire mozdul a nyomtatott változat felől az online irányába.

Erről és más hasonló érdekességekről tartott előadást Arany János. – A legnagyobb hazai médiavállalkozásként nagyon komoly küldetésünk és felelősségünk van abban, hogy a Magyarországon működő kisebb és nagyobb vállalkozásokat segítsük a piacra jutásban, a munkaerő vonzásban és miként azt miniszter úr is mondta, a profit termelésben – kezdte mondandóját, majd számokkal világította meg, hogy miért is legnagyobb média cég a Mediaworks Hungary Zrt. A Mediaworks jelen pillanatban a nyomtatott sajtóval havi átlagban mintegy 4,7 millió embert ér el, az online felületekkel pedig körülbelül 5,1 millió olvasó találkozik egy hónap alatt. A kettő együtt úgy 7,7 millió személyt jelent. Tehát aki betű alapú tartalmat „fogyaszt” Magyarországon, az valahogy eléri a Mediaworks valamely termékét. A kínálat széles és változatos, a cégnek például vannak különböző érdeklődési körökhöz – autó-motor, diéta, fitnesz, vitorlázás, stb. – , kapcsolódó magazinjai. Emellett számos internetes szolgáltatást is nyújt változatos portáljaival.

A vállalkozások szempontjából nemcsak egy kis keretes hirdetést, avagy online terméket tudunk megjeleníteni, hanem ezeket tartalmi környezetbe is képesek vagyunk helyezni – mutatott rá Arany János. – Ha valaki szeretne elmondani egy történetet, szeretne közelebb kerülni fogyasztóihoz, üzleti partnereihez, akkor nemcsak egy bevillantott „ez vagyok én és ezt képviselem” jellegű üzenetet közvetíthet, hanem mélyebb tartalmat, mellyel komoly bizalmat képes teremteni. A mindmegette nevű portál olyan főzős-videós blog, melyen recepteket lehet találni. Nagyon jó megjelenési felület a gasztronómia, illetve az élelmiszergyártás szereplőinek, de akár borászatok számára is. Itt videós környezetbe lehet beültetni a termékeket. Az ingatlanbazár teljes mértékben az e-kereskedelem felé megy, nagy segítség lakás eladók, vásárlók, albérlet keresők számára. A portfolió tehát igen széles, tanácsadóink hatékonyan képesek segíteni a helyi vállalkozókat abban, hogy miként tudják elérni az embereket adott élethelyzetben, gondolkodási pillanatban, mikromomentumban, amikor éppen a legfogékonyabbak üzeneteink befogadására. Legnagyobb magyar médiacégként reális alternatívát kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a célcsoportok megszólításakor ne csak a nagy globális játékosokhoz lehessen fordulni. Hiszen itt vagyunk mi is.