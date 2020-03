Madármegfigyelő áll a fák sűrűjében

A Gemencben több madármegfigyelő toronnyal is találkozhatunk. A Sáros-alja madármegfigyelő torony a Keselyűsi Fogadóépülettől nem messze található, a Sáros tó partján. A toronyból megcsodálható a tó egésze, valamint azok a madarak is, amelyek visszatérő vendégek a Gemencben. Ilyen például a barna kánya, szürke gém, a nagy kócsag, a kis kócsag vagy a vörös gém. Ezen madarakról kis játékot is találunk a toronyban, tesztelhetjük, mennyire is vagyunk jártasak az ügyben. De, nem csupán madarakat láthat a szerencsés érdeklődő, még eurázsiai hóddal, vagy teknősökkel is találkozhat.

A Gemenc Zrt. honlapján azt írják, a tó az egykor arra kanyargó Duna egyik öbléből alakult ki, a Sáros alja erdő kifejezéssel viszont már a 18. századi forrásokban is találkozhatunk.

A kilátót a töltésről is könnyedén megközelíthetjük, ha így teszünk kis tábla is segít bennünket, viszont a tó partján haladva is könnyen elérhetjük.