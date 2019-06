Magasra tették a mércét az ifjú petőfis tehetségek

Rengeteg díjat söpörtek be idén a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 12/E osztályának, azaz biológia-kémia tagozatának diákjai.

Nem akármilyen osztály kezdi meg a középszintű szóbeli érettségit szerdán. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola biológia-kémia tagozatának diákjai annyi díjat nyertek, hogy idén a Biológia Tantárgyi Versenybizottság javaslata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma az iskola egyik tanárát, Péter Csabát tüntette ki a „Kiváló Versenyfelkészítő” díjjal, melyet az OKTV díjátadón vehetett át. A kitüntetés azonban igazán azoké a tanulóké, akik az elmúlt három évben kimagasló munkát végeztek, valamint az egész munkaközösségé: Nagy Andreáé, Kecskés-Kiss Péteré, és Szabóné Bauer Adrienné.

Igazán nehéz feladat rangsorolni melyik diák tett többet a gimnázium hírnevének öregbítéséért biológia tantárgyban, de a korona vitathatatlanul a kakasdi Kozma Csabát illeti. Völgység Talentuma díj, BÖSZ Junior díj, Richter Gedeon díj: ez idáig ennyi elismerést kapott Csaba, aki minden országos biológia versenyen, melyen elindult, legalább egyszer első helyet szerzett, beleértve az OKTV-t is. Az igazán kiugró eredményt idén azzal érte el, hogy bejutott azon négy tanuló közé, akik az IBO versenyen (ami a világ legrangosabb versenye 80 ország részvételével) képviselik majd idén hazánkat, így lehetősége van arra, hogy immár a harmadik nemzetközi versenyről hozzon el érmet (IJSO és EUSO ezüst). Reméljük így lesz.

Mindenképpen elismerést érdemel még Horváth Ákos (Völgység Talentuma díjas), Szabó Márton és Galág Botond is, akik szintén OKTV döntőbe jutottak, ráadásul Ákos ezt kétszer is véghez vitte. Nekik, és a középdöntősöknek köszönhetően (Szabó Luca, Berenkei Gábor, Dugalin Marin, Balogh Máté) tavaly az OKTV 6., idén az OKTV 5. legeredményesebb iskolája volt a Petőfi, csak budapesti gimnáziumok, és a szegedi Radnóti tudhatott magának több diákot a döntőben és előkelőbb helyezéseket. Ezen kívül számos országos top tízes és dobogós helyezést gyűjtött még be az osztály.

Az E osztály végzősei mellett más osztályok is kivették a részüket a sikerekből, országos versenyen mutatta meg tudását Vukálovits Diána, Orsós István, Hajdu Viktória, akik többek közt szintén az OKTV második fordulójába jutottak.

A fentiek alapján nem meglepő tehát, hogy az érettségin az idén 31 fő választotta emelt szinten a biológiát, és 4,61-es átlaggal sikeresen abszolválta is azt úgy, hogy eredményével mindenki kiérdemelte az 50 plusz pontot is a felvételihez.

Nem csak a tanulmányaikban elkötelezett természettudósokról szól ez a cikk, mert Szabó Márton személyében a Fridays For Future klímavédő csoport ötletgazdáját és fő aktivistáját is tisztelhetjük. Ő volt a fő szervezője a Szekszárdon már kétszer is tüntető klímasztrájknak, és a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv mentén igyekeznek tisztábbá tenni a környezetünket különböző akciókkal.

„Borzalmasan élveztem ezzel az évfolyammal a közös munkát, a végére már az sem volt egyértelmű, hogy ki a tanár és ki a diák. Nagyon fognak hiányozni ezek a srácok, de remélem hamarosan kikerülnek a gimnázium dicsőség falára, és akkor továbbra is naponta látom őket a suliban.” nyilatkozta Péter Csaba tanár úr, aki a kitüntetése kapcsán megjegyezte azt is, hogy: „Nincs jelentősége, hogy kinek a neve szerepel az oklevélen, egyedül ez a dolog nem megy, csak együtt. Különben is, a díjakat ritkán kapják azok, akik igazán megérdemlik.”

Borítóképünkön (balról): Szabó Márton, Kozma Csaba, Horváth Ákos és Galág Botond a Perczel-díj arany fokozatával a ballagásukon