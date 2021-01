Magyar kormányzati segítséggel épül óvoda Madéfalván

Bonyhád testvértelepülésén, Madéfalván óvoda épül. Miniszter és államtitkár járt a készülő létesítményben. Hazai segítséggel zajlanak a munkák. Röpködő mínuszokban is szép a Hargita.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bonyhád testvértelepülésén, Madéfalván járt a múlt héten Potápi Árpád János. A székelyek 1764. évi veszedelméről is ismert, erdélyi községben ugyanis óvoda épül, magyar kormányzati segítséggel. Ezt tekintette meg az államtitkár.

– Rendszeresen visszatérő vendég vagyok ezen a kedves helyszínen – mondta Potápi Árpád János. – Hiszen ott voltam január elején is, akkor a madéfalvi veszedelem évfordulója alkalmából, illetve ott leszek most hét végén is, csíkszeredai elfoglaltságom okán. A múlt héten Tánczos Barna úrral, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszterével együtt tekintettük meg Madéfalván az ottani óvoda építést. Ez a létesítmény is a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja révén valósulhat meg. Ennek a programnak a keretében mintegy 700 óvoda újul meg és 140 épül szerte a Kárpát-medencében. Csak Erdélyben 86 új óvoda építése és 370 óvoda felújítása valósul meg, emellett közel 220 óvoda kap új játszóteret.

Az államtitkár azt is hozzátette, hogy Madéfalván, jóllehet több mint két és félezren lakják, eddig nem volt óvoda. A nebulók jelenleg is hol ebben, hol abban a közintézményben vannak. Ezzel az intézményi gyarapodással jelentős előrelépést tesz a község. Az óvoda egyébként tágas, tetőtér beépítéses, étkezdével is rendelkezni fog. Működésének köszönhetően nemcsak az óvodások, hanem az iskolások is rendszeresen hozzájuthatnak meleg ételhez, anélkül, hogy haza kellene gyalogolniuk.

Az erdélyi község egyébként mínusz húsz fokos hőmérséklettel fogadta az államtitkárt, aki, mint közölte, ugyanitt egyszer korábban már megélt mínusz harminc fokot is. A kristálytiszta levegőt szinte harapni lehet, a táj, a közeli Hargita ebben a havas időszakban is gyönyörű. Potápi Árpád János mindenkit arra biztat, hogy aki csak teheti, egyszer látogasson el ide, természetesen nem most, hanem a járvány megszűntével. Addigra elkészül a madéfalvi óvoda is.

Zavartalanul működik tovább a nemzetpolitikai intézményrendszer: folyamatosan kapják a forrásokat azok az intézmények, amelyeket 2011 óta támogat a kormány – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.

Potápi Árpád János úgy vélekedett, hogy mindenképpen szükség van a külhoni nemzeti jelentőségű intézményekre és programokra. Idén 82 nemzeti jelentőségű intézmény és 12 nemzeti jelentőségű program, a programok keretében pedig 192 további program fenntartható működését biztosítja a kormány.

Nemzeti jelentőségű intézmény, illetve program olyan intézmény, illetve program lehet, amely a határon túli magyarság közösségeiben nagyfokú szervezőerővel rendelkezik, továbbá a nemzeti identitás megőrzése érdekében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet tölt be oktatási, kulturális, egyházi és egyéb társadalomszervezési területeken, írja az MTI.