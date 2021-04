Már a fiatalok is beoltatják magukat

Újabb intézkedések lépnek életbe, amikor a beoltottak száma eléri a négymilliót. Ezek nagy részét védettségi igazolványhoz kötik. A fiatalok közül még sokan nincsenek beoltva, de kivárják sorukat, hogy szabadon mozoghassanak.

Mozi, színház, állatkert, edzőterem, vidámpark, bulik, egy része azoknak a helyeknek, melyek a napokban valószínűleg nyithatnak, és főként azok szeretnék majd látogatni, akik még nem kapták meg a vakcinát. Olvasóinkat kérdeztük a véleményükről.

– Először, mikor értesültem arról, hogy elkészült az oltás a koronavírus ellen, szkeptikusan fogadtam. Úgy voltam vele, hogy én biztosan kimaradok ebből. Aztán azóta eltelt pár hónap, a családom legtöbb tagja már a második oltáson is átesett. Szerencsére semmi bajuk nem lett tőle, de úgy érzem, kellett ez a tapasztalat, hogy közelebbről lássam, nincs mitől félnem. Én még nem estem át a betegségen, s annyi rossz hírt hallok, hogy a huszonévesek is kórházban vannak, hogy inkább regisztráltam. Nekem nem baj, hogy oltáshoz kötik a nyitást, így én is biztonságban érzem magam. A szórakozás és a programok is hiányoznak már, ezért amint behívnak, beoltatom magam – mondta Balázs, húszéves tanuló.

Edit viszont nemcsak az egészségéért aggódik, hanem a vizsgái miatt is. – Örülök, hogy a teraszok nyitva vannak és lehet találkozni a barátokkal, viszont én nemsokára érettségizem, és nem szeretném kockára tenni, így én még nem csatlakoztam a koktélozásokhoz. Ezt az egy-két hetet még kibírom. Én is regisztráltam az oltásra, de amíg nem kapom meg, inkább vigyázok magamra. Átestem már a betegségen, de már több mint fél éve volt, és eléggé megszenvedtem, most nem szeretnék kockáztatni – szólalt meg a témában.

Van, aki az élményért oltakozik

– A harminchoz közelítve, egészségesen, nem aggódok magamért. Én már megkaptam az első adag vakcinát, de nem azért regisztráltam, mert félek a vírustól. Az életem az utazás, az élmények hajszolása. Ez a vírus már elvett egy nyarat ezekből, nem szeretném, ha az idei is elúszna. Őszintén szólva tudtam, hogy sok mindent a védettséghez fognak kötni, ezért kértem az oltást. Ha máshogy nem kaphatom vissza a normális életem, akkor majd ezzel – tette hozzá Dániel, egy szekszárdi lakos.