Már akkor blogoltak, mikor neve sem volt

Különleges helyi adatsor érhető el az év eleje óta az interneten: az elmúlt 20 évben Szekszárdon mért hőmérsékletek napi felbontású grafikonjai. A CsaTolna Egyesület tette közzé. Ezt a civil szervezetet az internet elterjedésének hajnalán, 1998-ban alapította négy, a negyvenes évei körül járó lelkes mérnökember.

Az interneten már mindent megtalálunk, szoktuk mondani, persze ehhez az kell, hogy ott legyen abban a hatalmas adatbázisban, amiben kereshetünk. Viszont néhány tíz évvel ezelőtt ez még csak álom volt, ám a Paksi Atomerőműben dolgozó négy mérnök, fizikus, matematikus: Szilágyi György, Doszkocs László, Énekes Béla és Cserháti András felismerte, hogy az internet nem is olyan sokára meghatározó részévé válik életünknek.

Bő harminc éve a világon itt-ott már éltek az új lehetőséggel, de a világhálóról magyar nyelven még nagyon szerény tartalom volt elérhető. Így ők maguk láttak hozzá az új ismeretek feltárásához, terjesztéséhez, mintegy felvilágosító missziót vállalva, hogy mifelénk is minél többen megismerjék és használják ezt az új csodát. Megalakították a CsaTolna Egyesületet, úgymond, hozzá csatolni a megyét a világhálóhoz. Az egyesület – akkor alakultak a civil szervezetek – hamarosan bővült, a több mint félszáz tag között volt informatikus, grafikus, tipográfus, tanár, diák, jogász, orvos, amatőr csillagász, a magyar Wikipedia alapítója, mesterszakács, egyházfi, s tagja volt a csapatnak Szekszárd akkori polgármestere is. Egy dolog kötötte össze őket: a közös hobbi és a közös célért való tenni akarás.

A politika sem tudta megosztani őket. Feldolgozták a helytörténetet, rögzítették utazásaikat, gömbpanorámákat készítettek, közvetítettek versenyeket, blogot írtak – akkor, amikor azt még fel sem találták –, és működésbe helyezték a megye első, a Garay térre néző webkameráját.

Ez a kamera kapcsolat volt a külvilággal, mert akkor nehezebb, s drágább is volt külföldre telefonálni, így az itteniek, megbeszélt időben, a kamerán át integettek a távoli ismerősöknek. Aztán, évekkel ezelőtt, valamelyik párt esténként tüntetést szervezett, s azért a Garay téren, hogy a webkamerán keresztül lássák őket a szimpatizánsok.

És megvan még a CsaTolna weblapja is, pedig az egyesület már tíz éve megszűnt, hisz a cél, az internet bevezetése, már szinte a történelmi múlt része. A www.csatolna.hu működik még, megtalálhatók a panorámaképek, rajta van a netikett, az internetes illemtan, a megye, Szekszárd műemlékeinek leírása, s rengeteg információ, amit a hajdani csapattagok összegyűjtöttek. Működik, mert a csapatnak tagja volt Földi István, aki elsőként hozta az internetet Szekszárdra, s cégével, a Terra Kft.-vel rádión olyan helyekre is eljuttatta, ahová a világháló jeleit továbbító kábelt nehéz vagy aránytalanul drága lett volna bevezetni. Ő, meg még néhányan a régiekből, ma is gondozzák a weboldalt. És együtt vannak, már nem hivatalos egyesületi tagként, csak mint hajdani csatolnások, a régi tagok is. A szokásos szakmai beszélgetéseket – bár itt is szóba kerül az internet – baráti eszmecserék váltották fel. Decemberben a zabszerda – a zab itt nem gabona, hanem az intenzív étkezést jelző szó első tagja –, amikor jókat lehetett enni, mert azt a szintén CsaTolna tag, Kovács János mesterszakács tette lehetővé. Legutóbb, néhány hete, is volt ilyen szerda, most interneten emelték poharaikat, mutatták egymásnak az étkeket.