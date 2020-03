Már csípi az ember szemét a felsőnyéki klór

Alaposan és rendszeresen fertőtlenítik Felsőnyéket a koronavírus ellen, közölte lapunkkal Debella László, a község polgármestere. A falu első embere úgy véli, a lakosok is egyre elővigyázatosabbak.

Múlt szombaton rendelte el a település közterületeinek fertőtlenítését a polgármester. A halastó miatt már volt raktáron 125 kilogramm klórmész, amelyből többet is rendelt. Pályázat útján egy 500 literes permetezőgépet nyertek, és most az is bevetésre került a járványveszély miatt. A polgárőrség biztosította a terepet, mentek villogva a traktor előtt, melyből az összes közteret és utcát végigpermetezték.

Pályázat révén új háti permetezőkre is szert tettek, azokkal kiemelten az olyan helyeket célozták meg, ahol több ember szokott csoportosulni, így a boltokat, a buszmegállót, az iskolát, az óvodát. A középületek persze be vannak zárva, ennek ellenére mindent lekezelnek.

Kedden és a pénteki napon mindenképpen fertőtleníteni fogják az egész falut; este 6-kor indulnak majd, mert addigra becsuknak az üzletek. De ha szükséges, minden nap elvégzik a fertőtlenítést, sőt a felsorolt helyszíneken naponta akár kétszer-háromszor is, ha esetleg komolyabbra fordul a koronavírus miatti helyzet.

Úgy tudják, a klór 0,2 százalékos töménységben rögtön elpusztítja a vírust, ezért rendelt már szombaton a vegyszerből a polgármester.

Az iroda alapvetően zárva tart, de mindig van felügyelet. Csak kedden és csütörtökön tartanak ügyfélfogadást 10-től 12-ig, és akkor is csupán az előtérbe jöhetnek be az ügyfelek.

– A klórra különben is érzékeny vagyok, de ha ide bejön, már csípi az ember orrát meg a szemét, annyira takarítanak a lányok – árulta el Debella László. – Próbálunk mindent elkövetni, ami tőlünk telhető.

Maszkokat az ÁNTSZ-től kaptak. Az orvosi rendelőben adnak annak, akinek indokolt. Aki nem csavarog, annak nem kell viselnie. A polgármester megkérdezte a boltosokat, hogy miért nem hordanak védőfelszerelést, azok azt mondták, hogy ha föl is húzzák a kesztyűt, azt szinte mindenki után cserélni kellene. Ilyenformán nem igazán megoldás.

Egyébként nincs nagy nyüzsgés a községben. A lakosok talán megértik, hogy ilyenkor nem szabad csatangolni, legjobb otthon maradni. Eleinte az volt a jellemző, hogy egyeseket rendre kellett utasítani, gyerekeket, szülőket egyaránt: nem azért zárták be ugyanis az óvodát és az iskolát, hogy az utcán sétafikáljanak.

– Nem voltunk szégyellősek, bizony, ha arról volt szó, akkor rászóltunk az öregre: mert olyan is van, aki 78 éves, de reggel 9 órakor már negyedszer volt a boltban – mesélte Debella László. – Mondtuk neki, hogy talán ő is működjön együtt mindannyiunk biztonsága érdekében.

Azóta azt látja már a polgármester, hogy kezdik betartani az utasításokat, és egyre jobban odafigyel mindenki. Odafigyelnek egymásra is, és szóvá teszik, ha valaki felelőtlen magatartást tanúsít.