Már hálóban a karácsonyi hal, ma kezdik a lehalászást

Ma kezdik a lehalászást a széptölgyesi halastónál. Egy évi munka eredményére derül fény a héten. Tolna megye halastavain van ahol már be is fejezték ezt a nehéz munkát. Idén a termelők- akárcsak tavaly – közepes mennyiségre számítanak. A két évvel ezelőtti viszonylag magasabb felvásárlási árak után idén is jelentősen visszaesett a kereslet, annak ellenére, hogy ötszázalékos áfakörbe került a hal.

Sok kisebb-nagyobb halastó van Tolna megyében, például Aparhant, Bonyhád, Váralja, Varsád, Szakadát, Attala és Őcsény környékén. Az általunk megkérdezett termelők közepes termésre számítanak. Van, ahol már be is fejeződött a munka, és van, ahol még el sem kezdték. A Bonyhád melletti Széptölgyesen éppen ma kezdik a lehalászást, mondta Fördős József, a Pannónia Mezőgazdasági Zrt. ágazatvezetője. Az időjárásra nem lehet panasz, a tó vize nyolc fokos, a levegőé 12, ez ideális a munkához. Tavaly rekord meleg volt november elején, a hőmérséklet 25, a vízé pedig 18 fokos volt. Egész évben kedvezett az időjárás a halastavaknak, a csapadék akkor jött, amikor kellett, és a forró kánikula is elmaradt, mondta a szakember. Sajnos a felvásárlási ár már nem ilyen ideális, tavaly és idén is kilónként száz forinttal fizet kevesebbet a felvásárló, mint 2017-ben és 2018-ban. Mélyponton van tehát a hal felvásárlási ára, annak ellenére, hogy már két éve a 27 százalékos áfa helyett 5 százalékos körbe tartozik az élő hal, mondta az ágazatvezető. Két éve még jó évük volt a halastavak gazdáinak, hiszen az addigi kilónkénti 450 forintos hal árát 550-re emelték, a csökkentett áfa miatt. Akkor úgy gondolták, érdemes foglalkozni ezzel az ágazattal, a halak takarmányozására többet fordítottak még azok is, akik addig spóroltak ezzel. Idén ismét 450 forint körüli árra esett vissza a felvásárlás, ami még az önköltséget is alig fedezi, mondták az általunk megkérdezett kisebb termelők. Két éve a hal exportja is segítette a hazai termelőket, idén viszont a lengyel, a román és a cseh haltermelők a magyarnál olcsóbb árat kínálnak, így ők „viszik el" a külföldi piacot. Érdemes megjegyezni, hogy a cseh és a lengyel termelők jelentős állami támogatást kapnak, így ők be tudják vállalni az árcsökkentést. A halastavak fenntartásának két legnagyobb költsége a telepítés és a takarmányozás. Fördős József elmondta, a telepítéshez szükséges tenyészhalnak emelkedett az ára, akárcsak a halak neveléséhez szükséges takarmányoké is, ezzel szemben pedig csökkent a hal felvásárlási ára. A lehalászás is nagyobb költséget jelent, de ez évente egyszer van. A lehalászást követően a halak a telelőbe kerülnek, majd karácsony előtt az üzletekbe. A tavak gazdái egymásra is figyelnek, hiszen az egymás alatt lévő tavaknál a munkálatokat is össze kell hangolni. Széptölgyesen például négy halastó van egymás szomszédságában, az alsó kettőnél kezdték a lehalászást, majd ezt követően tizenegy napig eresztették le a tavakból a vizet, csak ezután kezdődhetett a munka a másik két tónál. Kevés halat eszünk, pedig egészséges Hazánkban évente egy ember három kiló halat fogyaszt. Az uniós átlag huszonkét kiló. Pedig a halban sok az A-, D- és E-vitamin, a vérképzésben fontos B12-vitamin, valamint kiváló kalcium-, vas- és magnéziumforrás. A hazai halfogyasztás legnagyobb része húsvét és karácsony környékére koncentrálódik. Ekkor adják el a szaküzletek a készletüknek több mint a felét. A hallal az a baj, hogy nem lehet dekázni, vagyis levágni belőle, mondják a fogyasztók. Aki viszont szeletelve vásárolja, annak sokkal többet kell fizetnie érte. A magyar haltermelés legnagyobb konkurenciája Közép-Európában a cseh piac. Ők árban jobbak. Amíg hazánkban öt kiló takarmány szükséges egy kiló hal felneveléséhez, addig a cseheknél két kiló is elég. A magyarok is ismerik az északi szomszédaink speciális etetési technológiáját, de itthon hiányoznak a beruházáshoz szükséges anyagiak. Borítókép: illusztráció