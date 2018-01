Már harmincöt éve szolgálja az országot a Paksi Atomerőmű

Harmincöt éve ad áramot a Paksi Atomerőmű: 1982. december 28-án kapcsolták rá az 1. blokkot a hálózatra. Ha helyette szenet, vagy fát „tüzeltek” volna el, hogy áramot termeljenek, az azzal megrakott vagon másfélszer érné körbe a földet.

Harmincöt éves lett a Paksi Atomerőmű december 28-án. Bár azok sem állítják ezt teljes bizonyossággal, akik ott voltak az építésnél, üzembe helyezésnél, mert – ahogy elmondták – egy ilyen bonyolult mű esetében ezt nem lehet egy pillanathoz, sőt egy naphoz sem kötni. Abban az időszakban, s konkrétan abban az évben is sok fontos eseményre került sor, megérkezett a reaktortartály, berakták az üzemanyagot, megtörtént a fizikai indítás, ezeket szintén lehetne történelminek nevezni… Az viszont tény, hogy 35 éve, 1982. december 28-án kapcsolták először a hálózatra az első és máig egyetlen magyar atomerőművet. Akad, aki úgy emlékszik ezekre a percekre, mint a hazai ipar meghatározó eseményére, s mintha nem is telt volna el három és fél évtized, de olyan is van, aki nem tulajdonít neki olyan nagy jelentőséget.

Az atomerőműves szleng szerint, Isten után az első ember az erőműben az ügyeletes mérnök. Azon az ominózus napon az éjszakás műszakban Bajsz József töltötte be ezt a funkciót.

– Mi már abban a hitben érkeztünk, hogy ránk ilyen feladat nem vár – fogalmazott „halvány emlékeket előkaparva”. A terv az volt, hogy már délután megtörténik a párhuzamos kapcsolás, de kisebb problémák adódtak, ezért ez az éjszakásokra maradt. – Úgy emlékszem, váltótársam, Faragó Péter, aki az előző műszakban dolgozott, nagyon csalódott volt emiatt – idézte fel Bajsz József, aki nem érzett különösebb nyomást, annak ellenére, hogy a vezénylőterem tele volt emberekkel, állami és erőműves vezetőkkel. Ennek oka az, hogy folyamatos stresszt jelentett ennek a bonyolult műnek az összehangolása.

Lapunk is beszámolt a nagy eseményről A Tolna Megyei Népújság – akkor így hívták – címlapján adta hírül ezelőtt 35 esztendővel, 1982. december 28-án, hogy „Áramot termel a Paksi Atomerőmű”. Lapunk, amelynek akkori számát 1 forint 40 fillérért lehetett megvásárolni, azt írta, hogy az éjszakai órákban az energetikai indítás folyamatában sikeresen rákapcsolták az országos villamos hálózatra az egyes blokk kettes számú generátorát. „A Paksi Atomerőmű ettől a pillanattól kezdve áramot ad az országnak.” Lapunk másnap ismét foglalkozott a megye és az ország számára fontos témával: Hazafi József részletes helyszíni beszámolóját Gottvald Károly fotói illusztrálták.

– Mi ott a műszakban, a vezénylőben nem is tudtuk felmérni, hogy mit jelent, különösen azt nem, hogy mit fog jelenteni 30-35 év távlatából. Ott az volt a feladat, hogy biztosítsuk a rendszerek működését, teremtsük meg a feltételeket, hogy a generátort párhuzamosan kapcsoljuk. Próbákat kellett elvégezni, azok előhoztak kisebb problémákat, azokat meg kellett oldani. Mi mindig csak a következő lépést láttuk magunk előtt – mesélte. Azt mondta, ez egy folyamat egyik fontos lépése volt, de nem egy történelmi pillanat, ami az emberiség sorsát módosította volna. Jelentősége azoknak a döntéseknek volt, amelyek nyomán az ország belevágott ebbe az építkezésbe.

Kováts Balázs akkoriban tudományos indításvezető helyettes volt. Az egyes blokk párhuzamos kapcsolásáról szóló újságcikkeket – persze sok más fontos eseményt megörökítő írással együtt – őrzi. Emlékei is élénkek annak ellenére, hogy azon a napon „passzív szereplő” volt csupán.

– Ez egy 14 éves folyamat lezárása volt, ami egy hosszú történet, sokan megírták – jegyezte meg róla. A fizikusok számára, akikkel egy teamben dolgozott, az utolsó fázis, a fizikai indítás kifejezetten izgalmas volt, hiszen életre keltették a „kazánt”, azaz a reaktort.

– Rengeteg próbát kellett elvégezni, akadtak komoly gondjaink, amit jól érzékeltet, hogy a Szovjetunióból két miniszterhelyettest ide delegáltak – idézte fel Kováts Balázs. Emlékei szerint a városban nem volt ez akkora esemény, nem előzte meg akkora várakozás, hiszen már egy évtizede együtt éltek az atomerőművel, ahol szinte „minden napra jutott valami különlegesség, egy sarokpont”. Várakozás a kormányzatban volt, mert nagyon szerettek volna még az év vége előtt a Népszabadságon és az egyetlen tévéhíradón keresztül jó hírt közölni a lakossággal. Persze az erőműben dolgozókban is volt, hiszen egyrészt ezért dolgoztak, másrészt abban bíztak, ha már a karácsony ráment, a szilveszternek ne kelljen…

– Nekem már nem volt dolgom. De ki az, aki kihagy egy ilyen eseményt? – fogalmazott Kováts Balázs, aki egyike volt annak a becslése szerint körülbelül száz embernek, akik ott szorongtak a vezénylőteremben, ahol normál esetben négy ember dolgozik. Az első sorok fenn voltak tartva a prezídiumnak, ott volt Méhes Lajos, akkori ipari miniszter, Kapolyi László miniszterhelyettes, Szabó Benjamin kormánybiztos, Pónya József vezérigazgató és még sokan mások. Neveik felsorolására Kováts Balázs nem mert vállalkozni, mondván, hátha valakit kifelejtene. Azt viszont elárulta, hogy ő időben foglalt helyet magának egy körülbelül 180 centiméter magas iratszekrény tetején. Ott ültek többen is, hiszen tökéletesen jó hely volt, jól lehetett látni, s hallani is, amikor az ügyeletes mérnök engedélyt kért a párhuzamos kapcsolására, majd nem sokkal később, 1982. december 28-án 0 óra 13 perckor elhangzott a várva várt, rövid mondat: Megvan!