Már használhatóak a napelemek is

Két komolyabb, Pincehelyen zajló beruházásról is hírt adott Piringer József polgármester. Október elején arról tájékoztatta a lakosságot, hogy mivel a Csehfalvy-kúria korábbi felújításánál nem megfelelő keresztmetszetű kábelt építettek be, ezért a napelemes rendszer használhatatlan volt. Az önkormányzat pedig saját forrásból finanszírozta az új kábel lefektetését és a szükséges javításokat. Az elvégzett munkának köszönhetően a napelemes rendszer mostanra már az előírt szabályok szerint működik. A polgármester a Magyar Falu Programnak köszönhető Kölcsey Ferenc utca felújítási munkálatairól is beszámolt. Mint ismertté tette, a művelődési házat az épület energetikai korszerűsítése miatt szeptember közepétől munkaterületté nyilvánították. Az önkormányzat a település felsőoktatásban résztvevőinek is tájékoztatást adott: a Bursa Hungarica pályázat keretein belül ösztöndíjat igényelhetnek. Ehhez a megadott internetes linken regisztrálniuk kell. Akik az előző években már regisztráltak, nekik az oldalra belépve a következő év ösztöndíj támogatását kell újra kérelmezniük. Az idei tanévben érettségizők is előre igényelhetik az ösztöndíjat. Mindezen fontos ügyekről a nagyközség önkormányzatának hivatalos Facebook oldalán értesülhettek a pincehelyiek.