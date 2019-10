Már jó a víz Hékút pusztán

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Szeptemberben új gerincvezetéket építettek ki Hékút pusztán – számolt be az Iregszemcsei Hírhozó. A régi, elavult vezeték miatt gyakran volt vízhiány, ráadásul annak nyomvonala követhetetlen volt, ezért a karbantartása is nehézséget okozott. A Hékút pusztai lakosok ivóvízellátása az új gerincvezeték és az új házi bekötések révén nemcsak biztonságossá, de költségtakarékossá is vált. A kivitelezés az iregszemcsei önkormányzat és az ERÖV Zrt. együttműködésében valósult meg.

A helyi lap arról is beszámolt, hogy Csehi puszta ivóvíz biztonságának megoldása még megoldásra vár. Az ERÖV Zrt-től kapott költségbecslés alapján egy új kút fúrásához illetve a hálózat korszerűsítéséhez mintegy huszonötmillió forintra lesz szükség. A tervezési időszak hamarosan kezdetét veszi, mivel azonban erre vonatkozóan jelenleg nincs pályázati kiírás, Süli János miniszterrel kormányzati támogatásra nyújtanak be igényt.