Már megint a házban „illatoznak” a poloskák

Ahogy hűl a levegő, megjelentek a poloskák. A városokat kevésbé szeretik – de ott is jelen vannak –, vidéken, főleg külterületeken pedig már megint ellepték az épületek falait ezek a nagyon kellemetlen megjelenésű, bűzös rovarok. Főleg melléképületekbe igyekeznek bemenni, de előfordulnak még a városi lakótelepek erkélyein is. A frissen mosott ruhákon gyakran bekerülnek a lakásokba.

Sajnos immár negyedik éve, hogy egyre nagyobb mennyiségben vannak jelen az életünkben. A poloskák az emberekre ártalmatlanok, de így is kellemetlen látogatók lehetnek otthonainkban. A növénytermesztésben, a kertekben rengeteg kárt okoznak, de komoly problémát jelenthetnek a gyümölcsösökben is. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök, rovarszakértő kérdésünkre elmondta, most keresik a poloskák az áttelelő helyet.

Szinte mindenütt ott vannak, az avarban, a házban, a pincékben, a növények levelein is elbújnak. A zöld a vándorpoloska, a barna pedig az ázsiai márványospoloska. Mindkettő növényi nedveket szívogat, de utóbbi a gyümölcsösökben is felmérhetetlen károkat okoz. A védekezés két okból is igen nehéz: nincs kifejezetten a poloskák ellen kifejlesztett rovarölő szer, jelenleg a széles hatásspektrumú, számos hasznos rovart is pusztító készítmények adják a legjobb eredményeket, de ezek környezetvédelmi okokból nem a legnépszerűbbek. Az idegmérgek gyorsan hatnak, de egyúttal szinte minden arra tévedő és a növényen mászkáló hasznos ízeltlábút is elpusztítanak. A poloskák esetében azonban hosszan tartó hatást ne várjunk ettől sem, mert ez a rovar gyorsan szaporodik. A kérdésre, hogy akkor mit lehet tenni, elmondta, számításba jöhet a kerti lombszívó bevetése is, a levehető csőbe sűrű szövésű zsákot, harisnyát kell tenni, ez ejti csapdába a növényekről leszippantott rovarokat. Lakásban a viszonylag testes, hangosan döngicsélő rovar kelt izgalmat, ha megfogjuk vagy véletlenül eltapossuk, bizony büdös. Esténként a lámpafény vonzza őket, és ahogy az első hidegek beköszöntenek, tömegesen néznek fagymentes téli menedék után. A poloskának a csótányhoz hasonlóan elég egyetlen apró rés a bejutáshoz, ezért az első lépés, hogy ezt megakadályozzuk.