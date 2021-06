Minden korábbinál jobban vágynak új élményekre a gyerekek, ezért is érdemes kihasználni a táborozási lehetőségeket – vélik a pedagógusok. Már most szinte minden táborhely betelt Tolnában, pedig összesítések szerint a tematikus táborok árai az országos átlagnál magasabbak.

Szülők és gyermekek legnagyobb örömére a járványhelyzet feloldásával elhárult az akadály a nyári táborozások elől, semmi sem akadályozza a diákokat abban, hogy élményekkel gazdagon zárják a nyarat és kezdjenek neki szeptemberben az új tanévnek.

A Szekszárdi Baka István Általános Iskolában több tábort is kínálnak idén alsósok és felsősök számára, amelyek között bentlakós és napközis táborok is vannak – tudtuk meg az iskola megbízott igazgatójától, Pál Tibortól. Elmondta, a hagyományos, alsós iskolai táborozás helyszíne módosult, idén a Velencei-tó mellett pihenhetnek majd a diákok július 19-től. Tapasztalatai szerint a pandémia bezártsága után a gyerekek minden korábbinál jobban vágynak új élményekre, hogy kimozduljanak valahová. Ezt támasztja alá az is, hogy a korábbi 70–80 táborozónál lényegesen többen, közel 120-an jelentkeztek idén.

Rámutatott, a pandémia miatti elzártságból adódóan a gyerekek társas kapcsolati szintje érezhetően elmarad a koruknak megfelelőtől, ezért is fontos, hogy minél többen részt tudjanak venni valamilyen nyári programon. Nem csak a diákok, de a szülők is nagyon várják az idei táborokat, sokan ugyanis a vírushelyzet miatt már korábban kivették a szabadságukat, így nemigen tudnak közös családi programot szervezni.

Egy, a gyermek személyiségéhez, érdeklődéséhez szabott tábor még abban az esetben is jó választás lehet, ha az ifjak a nyári szünet jelentős részét a nagyszülőkkel töltik, és a felügyelet alapvetően nem jelentene gondot. A szülők nem kis százaléka ugyanis nem csak biztonságos felügyeletet és szórakozást keres gyermekének, hanem ennél többet, képességfejlesztést szeretnének kapni.

Az őcsényi Rózsa Tanya Lovarda már több mint húsz éve szervez táborokat, egy turnussal indult, ma már nyaranta hét héten keresztül várják a gyerekeket hatnapos táboraikba – mondta el lapunknak Rózsa László, a lovarda tulajdonosa. Idén öt bejárós és két bentlakós tábort kínálnak, több mint 110 gyereknek, helyeik már most szinte teljesen beteltek. Programjaik között lovaglás, vetélkedő, kézműves foglalkozás is szerepel. A gyerekek, akik jórészt visszajárnak minden évben, a fővárosból, sőt külföldről is érkeznek.

Idén még többen táboroznának Húsz százalékkal magasabb idén a táborfoglalások száma, így 190 ezer gyermek táborozhat legalább egy hetet a vakáció ideje alatt – tájékoztatott a Táborfigyelő.hu. A portál szerint a legtöbben sporttáborokban vakációzhatnak, de sokan választanak kaland- és angoltáborokat, sőt megjelentek a newtech-táborok, mint a drónprogramozás vagy a robotika is. A táborok árai nem emelkedtek tavaly óta, így egy napközis tábor átlagára országosan 35 ezer, míg a bentlakós táborok esetében 56 ezer forint. Tolna megyében egyébként elég magasak a költségek, a Pest megyei árakkal csaknem megegyező, egy napközis tábor ára közel 41 ezer, a bentlakósoké pedig 66 ezer forint körül alakul. Ennek ellenére információink szerint szinte minden hely betelt.

Forrás: taborfigyelo.huszünidő