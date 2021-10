Már online lapozható formában is hozzá lehet jutni

Az Agrárminisztérium és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) együttműködésében egy kiemelten fontos adatbázis és hiánypótló szakirodalom született meg, mondta el Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár.

A 800 oldalas madáratlasz bemutatja a Magyarországon megfigyelt 420 madárfaj előfordulási adatait. Balczó Bertalan beszédében kitért arra, hogy a 2016-ban indult projekt keretében harminc szakember 635 mintaterület felmérését végezte el, ami jelentősen hozzájárult a Magyarországon fészkelő madárfajok országos elterjedésének feltérképezéséhez. Az atlasz 30 millió adatrekordot dolgoz fel, és tartalmaz valamennyi madárfajt, amelyet 2019-ig akár csak egyszer is észleltek hazánkban.

A helyettes államtitkár kifejtette, hogy a társágazatok számára is biztosítani kell az adatbázisokat és módszertanokat, ebben is segítséget nyújt a madáratlasz. Az Agrárminisztérium 2016-ban indította el azt az egymilliárd forintból megvalósuló programot, amely a természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégiájának hazai megvalósítását célozta. Ennek egyik eleme volt Magyarország madáratlaszának elkészítése, de ebbe a sorba tartozik hazánk első ökoszisztéma-alaptérképe (amely a madártani adatok elemzésében is fontos szerepet játszott), és a zöldinfrastruktúra-alaptérkép is.

Balczó Bertalan emlékeztetett arra, hogy a tárca 2016-ban kötött együttműködési megállapodást az MME-vel, amelynek olyan fontos elemei vannak, mint az országos madármonitorozási programok és adatbázisok működtetése, a hazai madárgyűrűzés és a Madárgyűrűzési Központ működtetése, az illegális madárpusztítás elleni közös fellépés, vagy éppen a magasfeszültség okozta madárpusztulások megakadályozása. Emellett a nemzeti parkok igazgatóságai a szervezettel közösen együttműködve olyan veszélyeztetett fajok állományát tudták stabilizálni, mint a túzok, a parlagi sas vagy a kerecsensólyom.

Magyarország madáratlasza 420 madárfajt mutat be, 1700 ábra, térképek, grafikonok és 154 fénykép színesíti.

Az atlasz nem egy átlagos madárhatározó.

Hága Krisztián, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntese elmondása szerint az atlasz inkább a tudományos érdeklődési kör számára készült, nem egy terepi határozó. Többek közt az is jól mutatja ezt, hogy a kutatási eredmények magyar és angol nyelven is megtalálhatóak benne. Ennek ellenére nagyon sok adatot és képet találunk a Magyarországon fellelhető madárfajokról, ami bárki számára hasznos lehet.

Hága Krisztián kitért a klímaváltozás hatásaira is, ugyanis az atlasz tartalmazza a legtöbb olyan madárfajt is, amelyet 2019-ig akár csak egyszer is észleltek hazánkban. Elmondása szerint ezek csak kóborló egyedek, ideiglenesen tartózkodnak Magyarország területén, mint legutóbb az Alföldön megfigyelt trombitás sivatagi pinty. Ez még nem jelenti azt, hogy ez az éghajlatváltozás hatása lenne, hiszen csak egyszer-egyszer látták őket, aggodalomra az adna okot, ha például szezonálisan jelennének meg. Ami inkább ennek a változásnak tudható be, az a fekete gólyáink helyzete. Sajnos a Keselyűsön bekamerázott fészekben idén sem költött a gólyapár. A kötet online lapozható formában is elérhető a https://www.mme.hu/madaratlasz oldalon.