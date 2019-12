Már ötven éve élnek az érmék bűvöletében

Az éremgyűjtők országos egyesülete ötven, a megyei szervezet 35 éves. Mióta interneten is megrendelhető bármi, a gyűjtőkörök létszáma csökken.

Ötvenéves az éremgyűjtők országos egyesülete. Ez alkalomból természetesen emlékérmet bocsátanak ki, melyre most fizethetnek elő a tagok, és majd jövőre vehetik át. Az éremből arany, ezüst és bronz változat is készül. Tervezője Kutas László képzőművész. Az évforduló kapcsán kitüntetéseket is átadtak.

Az 1969-ben alapított Budapesti Éremgyűjtők Egyesülete után hamarosan 35 vidéki szervezet is létrejött. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tolna Megyei Szervezete 1984-ben vált önállóvá. Azelőtt Baranyához, Pécshez tartoztak. Az elnök Király József, a titkár Berta József.

Arról beszélnek, amiről sok más szabadidős szervezet vezetője: a virtuális közösségek miatt kopnak a valódi közösségek. Náluk a negyven fölötti taglétszám huszonhétre apadt, bár ezt jó pár éve tartják. Az interneten ma már minden megrendelhető, beszerezhető, ezért járnak egyre kevesebben a bélyeggyűjtő vagy éremgyűjtő körökbe. Pedig érdemes az új gyűjtőknek a régi gyűjtőkkel találkozni, mert sok hasznos ismeretet, tapasztalatot szerezhetnek tőlük. Például a kibocsátások gyakorlatáról.

A forgalmi pénzként is használható alkalmi és emlékérmék kibocsátását a Magyar Nemzeti Bank végzi. Ezek többsége ezüstből készül, öt- és tízezer forintos címletben, de a kisebb pénzű gyűjtők általában réz-nikkel veretekhez is hozzájuthatnak, kétezer forintért. A módosabbak számára – évente két-három alkalommal – aranypénzek megjelennek. Közöttük egészen pici, félgrammos is volt már, s az igen komoly értéket képviselők sem ritkák. Mint amilyen a 2010-es kiadású, 62,8 grammos, ötszázezer forintos Szent István-arany volt.

A megye éremgyűjtői havonta egyszer találkoznak Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. Csereberélnek, adnak-vesznek és leadják a megrendeléseiket az újdonságokra. Elnökük egy társ­hobbinak is hódol: jelvényeket is gyűjt. Király József alapította a bogyiszlói jelvénymúzeumot.

Jutalomérmék A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete által alapított Széchényi Ferenc jutalomérme Tóth Sándor szobrászművész alkotása. Peremébe az adományozott nevét és tagsági számát is bevésik. Az idei díjazottak között volt a Tolna megyei szervezet titkára, Berta József is. A jutalomérméket Csóka Ferenc, országos elnök adta át az egyesület Esztergomban rendezett vándorgyűlésén. Ekkor történt a Dr. Unger Emil-jutalomérmék átadása is, a numizmatikai szakirodalomban tevékenykedők részére. A sorszám örök Király József alapító tagja a megyei és az országos éremgyűjtő szervezetnek is. Budapesten élt a hatvanas évek végén, házasságkötése után került Tolna megyébe. Tagkártyájának sorszáma: 612. Ma már 14 ezer körül tart a sorszámozás. Érdekesség, hogy nincs sorszámtörlés, illetve sorszám újbóli kiadás. Ha elhunyt a tag, akkor sem kaphatja meg más a számát. Az alacsony sorszám előnyt jelent, ha bizonyos érmékből keveset bocsátanak ki, és „nem akárki” kaphat belőlük.

Borítókép: Az évforduló alkalmából kitüntetettek között volt Berta József (harmadik sor bal szélén) Tolna megyei titkár is