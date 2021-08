Marad télen a sátor a szekszárdi strandmedence felett

Ezt ne hagyja ki! Zsigeri bosszúvágy hajtja Gyurcsányékat

Hétfőn ismét rendkívüli ülésen tárgyalt a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi tanuszodájának időbeosztásáról a Szekszárdi Önkormányzat Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága (OKSI). Ez alkalommal ott volt a tanácskozáson valamennyi érintett. Az eredeti terv ugyanis az volt, hogy hat év után ezen a télen már nem építenének sátrat a szekszárdi strand egyik medencéje fölé. Nem az lesz a hideg hónapokban is használható uszoda, hanem a város átveszi az egyetem tanuszodájának üzemeltetését, s ott lesz az úszásoktatás, edzés, gyógytorna. Ezért most meghívást kaptak az uszoda üzemeltetésének átvételben fontos szerepet betöltő Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. vezetői, és képviselte magát az egyetem is.

A tanácskozáson többen is kifejtették, legfontosabb, hogy a sok érdekelt megegyezésre jusson. Most is hamar kiderült viszont, hogy az uszoda alapfeltételének, az egyetemi kar oktatással kapcsolatos teendőinek ellátása mellett nem jut elegendő idő a többieknek. Itt kellene ugyanis edzeni majd a vízilabdázóknak, úszóknak, tanulnának úszni Szekszárd és néhány környező település iskolájából a kisdiákok, ide kerülne a mozgássérült egyesület rehabilitációs úszása is, és többek között itt történne a túlsúlyosok, az asztmások, szívproblémások, ízületi megbetegedésben szenvedők és az idegrendszeri károsodott gyerekek rehabilitációs vízi foglalkoztatása is.

Szőke Gergő, a sportközpont igazgatója elmondta, miként a korábbi években, úgy most is üzemeltethető a sátor, de az évek során jelentősen romlott a légtechnikának, a hőbefúvóknak az állapota. Már tavaly is előfordult, hogy kinti mínusz 1 fok esetén csak 15 fok volt a sátorban a hőmérséklet. Ezért az induláshoz el kell végezni a tavaly elmaradt több millió forintba kerülő javításokat.

Végül a Murvai Árpád a bizottság elnöke bejelentette a határozatot, miszerint: a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. a 2021-22-es tanévben az úszó, vízilabdázó szakosztályok, az úszásoktatás, és a lakosság igényeinek kielégítése céljából továbbra is vegye igénybe a sátras megoldást. Ennek költségéhez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítson plusz forrást.

Borítókép: Szabó István főúszómester karbantartási munkálatokat végez a PTE szekszárdi karának uszodájában