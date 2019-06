Martinkó Károly érdekes élete és történetei

Nyolcvanhat éves, krimiíró, de nem regényeket ír, megtörtént bűnügyekről szólnak a könyvei.

Nagyon oda kell figyelni dr. Martinkó Károlyra, aki nemrég a főkapitányság teljes vezérkarának és a városi kapitányoknak beszélt az életéről a műveiről és mindenek felett a rendőrökről. Figyelni kell rá, mert egyszerre mesél három-négy történetet, sosem lehet tudni, mikor melyiket folytatja, vagy fejezi be. Nagy sztorizó, akár megtörtént bűnügyekről, akár rendőrök, vagy éppen a saját életéről esik szó.

Mint elmondta, nem soká lesz nyolcvanhat éves, és valójában születésnapi ajándéknak tekinti ezt a találkozást.

Úszóversenyzőként kezdte az Újpesti Dózsánál, mindjárt annak a megalakulása után, majd később vizsgáló lett. Első feleségét egy moziban durván megsértőnek adott pofon vetett véget vizsgálói karrierjének. A Rejtő Jenő modorában megírt igazoló jelentést viszont a főnöke, aki korábban a lap főszerkesztője volt, azonnal elvitte a Magyar Rendőrhöz, amelynek dr. Martinkó Károly hamarosan a munkatársa lett. Végül alezredesi rendfokozattal 1988-ban onnan ment nyugállományba.

Sok éven át a rádiónak is rendszeresen készített riportokat. Bejárta az országot, jóformán minden régi rendőrt és bűnügyet ismert. Van története, amelyben ártatlanul végeztek ki embereket, és olyan is, hogy a gyilkost nem is keresték, a szerinte emberölési ügyben.

Akit érdekel A bűnüldözés mesterei és lovagjai, könyvében Tolna megyei rendőrökről és bűnügyekről is olvashat. Sorjáztak az érdekes történetek, amelyeknek mindegyikét megírta a könyveiben, van amelyiket nem is egyszer.