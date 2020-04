Más szemüvegen át láttatja a világot Lili a családjával

Nincs könnyű helyzetben a négy gyermekét egyedül nevelő nagydorogi Binder Tímea, mégis igyekszik pozitív erőt sugározni lányai felé.

Együtt Liliékért. Ezzel a névvel hozott létre Facebook-csoportot Horváth Dorottya, hogy segítséget nyújtson egy nagydorogi édesanyának, Binder Tímeának, aki egyedül neveli négy gyermekét, a 14 éves Barbarát, a 10 éves Zoét, a 2,5 fél éves Grétát és az agykamrai tágulattal világra jött Liliánát. Bár az édesanya azt mondta, nem szeretik súlyos betegnek nevezni a 19 hónapos kislányt, inkább angyalkaként tekintenek rá, aki más szemüvegen keresztül láttatja velük a világot.

A jobb agyi áramlás érdekében 2019 decemberében szelepet, úgynevezett shuntot ültettek be Lilinél, akinek kétoldali súlyos ajak- és szájpadhasadék, valamint fogléchiány is nehezíti az életét. Állandó felügyeletet igényel, ezért az édesanya később sem tud majd dolgozni menni, az édesapa pedig kilépett a család életéből, így szűkösek az anyagi lehetőségeik. – Minden nap küzdelem, de nem adhatom fel, hiszen értük élek, a lányaimért – mondta Tímea. Szerencsére akadnak segítők, akik igyekeznek könnyebbé tenni a család életét, köztük Horváth Dorottya. Az édesanya elmondta, hogy Lili fejlesztésekre, speciális tornára szorul, emellett rendszeresen járnak vizsgálatokra, kezelésekre Pécsre, ami anyagi megterhelést jelent számukra. Volt, hogy segítséget kért egy ilyen pécsi úthoz, másképp nem jutottak volna el a városba, és többen ajánlkoztak. Dorka is, aki mostanra többször elvitte őket Pécsre. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakán tanuló fiatal nő betekintést nyert a család életébe. Elmondta, hogy a mindig mosolygós anyuka hősként állja a sarat, de azt is látja, hogy jól jön nekik a segítség. Aki segítene, az alábbi módok valamelyikén tud utalni: Név: Horváth Dorottya. Számlaszám: 1177346301152069. IBAN: HU80 1177 3463 0115 2069 0000 0000. SWIFT Kód: OTPVHUHB.

Az építőanyaghoz kell a segítség

Horváth Dorottya elmondta, hogy a szakemberekből és segítőkből álló lelkes csapatra számíthat, így a házfelújításhoz van elég kéz, viszont az építőnyagok beszerzéséhez anyagi segítségre szorul a család. A felmérések alapján 600 ezer forintra lenne szükség.

A fürdőszobát teljesen fel kellene újítani, de a többi helyiségre is ráfér a festés, illetve a padlóburkolatot is cserélni kellene. Emellett a házzal egybetartozó melléképülethez szeretnének egy bejáratot belülről, hogy az is szobaként funkcionálhasson.

Korábban már több helyről kapott segítséget a család, karácsonykor is szerveztek számukra gyűjtést, amiért nagyon hálásak. Most, az online oktatáshoz is kaptak segítséget, és lett laptopja a két idősebb, iskoláskorú lánynak. Egyikük Dorka segítségével jutott hozzá, a másik lány számára pedig az idősebb gyerekek édesapja gondoskodott erről. Mástól pedig fülhallgatót kaptak, és hamarosan egy kamera is érkezik.