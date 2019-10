Másik útvonalon közelíthetnek mostantól az üzemhez

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Hivatalosan is átadták a bántavai tehermentesítő utat október elején, tájékoztatott az önkormányzat az Iregszemcsei Hírhozóban. A beruházásnak köszönhetően a hét és fél tonnát meghaladó járművek a 6407-es számú közút mellett most átadott tehermentesítő úton is megközelíthetik a bántavai szárítóüzemet. A tehermentesítő út kivitelezési munkálatai az érintett földtulajdonosok többségének a támogatásával kezdődhettek el.

A helyi agrárvállalkozás telephelyét valamint a közutat összekötő földút aszfaltozása a Vidékfejlesztési Program keretében kiírt sikeres pályázatnak köszönhető, amely során az önkormányzat negyvenkét és félmillió forint támogatást kapott.

Az út megépítéséhez emellett a település saját forrást is biztosított, amelyet az Agroireg kft. tízmillió forinttal egészített ki. A beruházás kivitelezője a Tam-bau kft. volt.